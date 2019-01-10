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    Ahmet Kaya'nın hayatı sahneye taşındı: 'Hep Sonradan'

    Ahmet Kaya'nın hayatı sahneye taşındı: 'Hep Sonradan'

    © AA / Ahmet Esad Şani
    Kültür & Sanat
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    Ahmet Kaya'nın eserlerinin ve yaşamından kesitlerin yer aldığı müzikli tiyatro oyunu 'Hep Sonradan'ın ilk gösterimi yapıldı.

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    © AA / Mustafa Yalçın
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti
    Yapımcılığını Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) ve An Yapım'ın üstlendiği oyunun İstanbul UNIQ Hall'de gerçekleştirilen gösterimi öncesinde açıklama yapan Cüneyt Yalaz, oyunun hem metin ekibinde yer aldığını hem de oyunculuk yaptığını söyledi.

    Yalaz, canlandırdığı Salih karakterinin Ahmet Kaya'nın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Salih Paris'te sürgün hayatı yaşayan biri. Çocukları yıllar sonra onu görmeye geliyorlar. Aynı zamanda bir korsakov hastası, yani hafızayla ilgili problemleri olan bir kişilik" dedi.

    Oyunda Salih'in Ahmet Kaya'nın şarkılarıyla geçmişi hatırlama macerasının anlatıldığını dile getiren Yalaz, "Ahmet Kaya aynı zamanda Salih'in çocukluk arkadaşı ve sürgünde de bir dönem beraber olmuşlar. Ahmet Kaya'yı ve şarkılarını hatırladıkça kendi hayatını da hatırlıyor." ifadesini kulandı.

    AHMET KAYA'NIN HAYATI İLK KEZ SAHNEDE

    Gülten Kaya
    © AA /
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    Metin, müzik, oyunculuk gibi pek çok konuyla ilgilendikleri prova ve hazırlık sürecinin heyecanlı ve yorucu geçtiğini vurgulayan Yalaz, şunları kaydetti: "Yorucu oldu ama bir yandan da çok keyifliydi. Önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ahmet Kaya ile ilgili ilk kez böyle bir proje yapılıyor. Ahmet Kaya'nın şarkıları sahneye ilk kez taşınıyor. Ahmet Kaya Türkiye'nin vicdanı, oyunun o vicdanı yeniden açığa çıkartmak gibi bir hedefi var."

    Şarkılarını çok dinledikleri Ahmet Kaya'nın kendisi için önemli bir figür haline geldiğini, çünkü düşüncelerinden dolayı hayatı değişen ve sürgün hayatına mahkum bir sanatçı olduğunu ifade eden Yalaz, "Hem yaptığı müzikle hem de toplumsal olaylar karşısında gösterdiği tavırla çok önemli bir sanatçı Ahmet Kaya, bir örnek figür aslında, onunla ilgili bir şey yapmak tabi ki çok heyecan verici, çok değerli." ifadesini kullandı.

    'SÖZÜ BİR İŞTE OYNUYOR OLMAK ÇOK KEYİFLİ'

    Oyuncu Elit Andaç Çam da canlandırdığı Feride karakterinin güçlü fakat içi çok yumuşak bir kadın olduğunu belirterek, "Çok katmanlı bir karakter. Aldığı yaralar dolayısıyla sertleşmek zorunda kalmış ve demir gibi olmuş ama içinde küçücük bir çocuk olan bir kadın." dedi.

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    © Fotoğraf : Sergey Petrov
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    Projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını ve değerli bir iş olacağını düşündüğünü söyleyen Çam, şöyle devam etti: "Ahmet Kaya ile ilgili bir şey yapmak çok büyük bir onur ve çok büyük bir sorumluluk. Oyuncu olarak her zaman çok derinlikli işlerde, bir söz söyleme cesareti gösteren işlerde yer alamıyoruz. Çok fazla öyle iş yapılamıyor maalesef. Şunun kıymetini çok iyi biliyorum, bir sözü olan bir işte oynuyor olmak çok kıymetli ve nadir yaşadığımız bir şey."

    Herkesin bir Ahmet Kaya'sı olduğunu dile getiren Çam, "Ülkede kötü veya iyi bir olay olduğunda 'Ahmet Kaya olsaydı acaba şu an nerede duruyor, ne diyor olurdu, belki bu konuda bir çözümü olurdu veya ne şarkılar yapardı, bu yaşadıklarımızı o nasıl yorumlardı' diye çok aklıma gelirdi benim." şeklinde konuştu.

    'GEÇMİŞİ ŞARKILARLA HATIRLATIYORUZ'

    Solist Feryal Öney, Kardeş Türküler olarak film müziği, konser gibi projelerde yer aldıklarını anımsatarak, "26. yılımızda böyle bir müzikli oyunda yer almak kısmetmiş." dedi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Oyunun içinde hem oyuncu gibi hem de müzisyen olarak yer almanın heyecan verici olduğunu söyleyen Öney, "Salih karakteri, hafızasının zorlandığı yerde Ahmet Kaya şarkılarıyla geçmişi hatırlıyor ve geçmişi hatırlatan biziz. Kardeş Türküler olarak hem geçmişi hem de Türkiye tarihinin önemli noktalarını şarkılarla hatırlıyor ve hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

    Öney, dramatürjik olarak şarkıların önemli bir yerde durduğunu, oyunda Ahmet Kaya'nın hayatının önemli noktalarının şarkılarla anlatıldığını ifade etti. "Son bir ay gerçekten yoğundu, sabah akşam çalıştık." diyen Öney, uzun süredir devam eden çalışmalara prova aşamasında katıldıklarını ve yoğun bir prova döneminden geçtiklerini sözlerine ekledi.

    "Herkesin Bir Ahmet Kaya'sı Var" başlığıyla 2 perde olarak sahnelenen "Hep Sonradan" müzikli tiyatro oyunu yaklaşık 120 dakika sürdü.

    Ahmet Kaya'nın hem eserlerinin hem de yaşamından kesitlerin yer aldığı gösterime Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yanı sıra sanat camiasından isimler ve oyuncular katıldı.

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    Etiketler:
    Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Ahmet Kaya, Türkiye
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