Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a: 40 yılın başı mesleğinle ilgili bir bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun, yazık sana

Sinema yapımcıları ile Mars grubu arasında yaşanan kriz tarafların karşılıklı açıklamalarıyla devam ederken, konuyla ilgili son olarak bakanlık devreye girdi.
Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Onur Saylak, Canan Gerede, Erden Kıral, Belmin Söylemez, Handan Öztürk, Hüseyin Karabeyi, Pelin Esmer, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Dadak, Aslı Özge, Çağan Irmak ve Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu yönetmenler bildiri yayınlayarak yasanın sınıflandırma ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde, 'komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz' önermesinin kaldırılmasını, Türkiye'de düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenleme ile destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesinin düzeltilmesini talep etti.
ERDOĞAN: MAKSADINI AŞAN ŞEKİLDE SUNULUYOR
Erdoğan'ın paylaşımına tepki gösteren TİP Milletvekili Barış Atay, şu ifadeleri kullandı:
"40 yılın başı, kendi mesleğinle ilgili bir tek bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun. Yazık sana be, yazık. Neymiş? 'Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor'muş. Utanmaz!"
40 yılın başı, kendi mesleğinle ilgili bir tek bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun. Yazık sana be, yazık. Neymiş? “Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor”muş. Utanmaz! https://t.co/mgbAaqE6Ty— Barış Atay (@barisatay) 9 января 2019 г.
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