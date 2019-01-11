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16:08 11 Ocak 2019
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    Susan Boyle

    Susan Boyle 10 yıl aradan sonra yeniden ekranda: Performansıyla geceye damga vurdu

    © AFP 2018 / ANDREW YATES
    Kültür & Sanat
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    British Got Talent adlı yarışmada ismini duyuran Susan Boyle, geçmiş yılların kazanan yarışmacılarının yarıştığı America's Got Talent: The Champions (Yetenek Sizsiniz Amerika: Şampiyonlar) isimli yarışmada 'Wild Horses' (Vahşi Atlar) adlı şarkıyı seslendirdiği performansıyla izleyenleri yeniden büyüledi.

    İlk kez İngiltere'de 2009 yılında katıldığı Britain's Got Talent (Yetenek Sizsiniz Britanya) yarışmasıyla tanınan Susan Boyle, muhteşem sesiyle kısa sürede dünya genelinde bir fenomene dönüşmüştü.

    Boyle, aradan geçen 10 yılın ardından America's Got Talent: The Champions yarışması için yeniden ekranlara döndü. Boyle, ‘Wild Horses' parçasını seslendirdiği performansıyla birkaç senedir uygulanan ve yarışmacıların direkt olarak finale kalmasını sağlayan Golden Buzzer'ı kazanmasıyla yeniden yarışmaya damga vurdu

    Performansı sonrasında 2009 yılında katıldığı yarışmadan görüntüler gösterildiği sırada yaşadıklarını paylaşan Boyle, "Birçok izleyici o sırada gülüyordu ancak ben şarkımı söylemeye başladığımda bu durum değişecek gibi duruyordu" ifadelerini kullandı.

    'BGT KESİNLİKLE HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

    "Britain's Got Talent (BGT) kesinlikle hayatımı değiştirdi" diyen Boyle, "İnsanlar beni sıradan sessiz bir insan olarak görüyordu. Kedim Pebbles ile yalnız yaşıyordum. Şu an ise 20 kayıtları 20 milyon satan biriyim. Bu yarışma, 5 yaşından beri hayalini kurduğum şeyin gerçeğe dönüşmesini sağladı" dedi.

    ‘I Dreamed a Dream' isimli albümüyle satış rekorları kıran 53 yaşındaki müzisyen, albümlerinden kazandığı paranın çoğunu yardım organizasyonları ve kuruluşları için harcıyor. Boyle, Birçok kişinin hayallerinin peşinden gitmesi için bir rol modele dönüşmesinden ötürü America's Got Talent: The Champions yarışmasıyla tekrar ekranlara dönüşü konusunda doğru olanı yaptığını hissettiğini belirtti.

    ​Boyle, "Zannediyorum, hayallerini gerçekleştirmek için gerekli özgüvenden yoksun, sesini duyuramayan ve görmezden gelinenler insanlar için ben bir şampiyonum. Kendimi onların şampiyonuymuşum gibi hissediyorum" dedi.

    'BU YARIŞMAYI DAHA GÜZEL HALE GETİREN BİR BAŞKA YARIŞMACI HATIRLAMAYIYORUM'

    Boyle performansı sonrasında konuşan jüri üyesi Simon Cowell, "Susan gerçekten bu gece burada olduğun için çok heyecanlıyım. Bu yarışmayı daha güzel hale getiren başka bir yarışmacı hatırlamıyorum. Birçok insanın hayatında büyük farklılık yarattın ve burada olmadan ötürü çok mutluyum" sözleriyle Boyle'a olan hayranlığını dile getirdi.

    Etiketler:
    America's Got Talent: The Champions (Yetenek Sizsiniz Amerika: Şampiyonlar), Britain's Got Talent (BGT), Simon Cowell, Susan Boyle, İngiltere, ABD
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