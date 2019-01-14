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09:24 14 Ocak 2019
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    Erden Kıral

    Erden Kıral: Yılmaz Güney sinema şevkimi kırdı

    © Fotoğraf : IMDb
    Kültür & Sanat
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    Hakkari'de Bir Mevsim, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Kanal gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, bugüne kadar hiç propaganda filmi yapmadığını söyledi. Kıral, "Yılmaz Güney sinemaya devam etmem için beni ikna etti ama yıllar sonra sinema şevkimi kıran da kişi oldu" dedi.

    Yönetmen Erden Kıral, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

    "Hakkari'de Bir Mevsim filminiz çok ödül de aldı yurt dışında" hatırlatması üzerine Kıral, şunları söyledi:

    Yılmaz Erdoğan
    © Fotoğraf : Twitter
    Yılmaz Erdoğan: Mars Grubu'nu hedef almış değiliz, mesele mısır savaşı da değil, bütün umudumuz komisyonda
    - Böyle filmler bir daha kolay kolay yapılamaz çünkü o ruh yok artık. Yılmaz Güney, 'Yol'la Türk sinemasına yurt dışı kapısını araladı. Ben de bu filmimle kapıyı daha da açtım. 80'lerde sinemamız birçok ülkede vizyon görüyordu, seviliyordu. Çünkü toplumsal filmler yapıyorduk. Sinemada gerçekçi olmak önemli. Filmlerle devrim yapamazsınız, sadece var olana itiraz edersiniz. Bugüne kadar sinemada hiçbir ideolojiye bayrak sallamadım, propaganda filmi yapmadım. İdeolojilere bayrak sallayan filmlerin toplum üzerinde etkili olduğuna inanmıyorum. Sinemamda insanı ve toplumu gerçekçi dille anlatmaya çalıştım.

    Kıral, Yılmaz Güney'in sinema hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı:

    — Sinemaya devam etmem için beni ikna etti ama yıllar sonra sinema şevkimi kıran da kişi oldu. 'Yol'u çekerken 26 gün sonra işime son verdi. O bir Yılmaz Güney filmi yapmak istiyordu ama ben kabul etmedim. İşime son verince sinema hayatımın bittiğini düşünmüştüm. Ama 'Hakkari'de Bir Mevsim'i çektim. Paris'te yaşarken beni arayıp tebrik etti, helalleştik. Son konuşmamızdı onunla.

    Mars Cinema Group
    © Fotoğraf : Youtube
    'Mars Cinema Group'un asıl amacı Türk filmlerinin yerine ABD'li filmlerin gelmesini sağlamak'
    Kıral, yapımcılar ve Mars Cinema Group arasında süren 'kampanyalı bilet' tartışmasına da değindi.

    "Kitlesel sinema yapanlarla işletmeciler arasında geçmişte de benzer sorunlar yaşanmıştı. Ben bağımsız sinemayı temsil edenlerden biriyim. Biz salon bulmakta zorlanıyoruz. Dağıtımcıların anladıkları tek dil ticari çıkardır. Sanat eserini meta olarak gören bir anlayışla savaşmak çok zor aslında" diyen Kıral, şöyle devam etti:

    — Devletin bu sorunun çözümü için harekete geçmesini çok doğru buluyorum. Yıllarca Türkiye Sinema Konseyi Başkanlığı yapmış biriyim. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakan olduğu yıllarda bizlerle toplantı yapmıştı, görüşlerimizi almıştı. Sonra da Kültür Bakanlığı ile birlikte iyi bir yasa taslağı hazırlamıştık. Şimdi Meclis'e sunulan yıllarca emek verilerek hazırlanan bu yasa taslağıdır. Umarım bu yasa hazırlandığı gibi Meclis'ten geçer. Bu yasa ile sorunun çözüleceğine inanıyorum. Meclis'e gelecek olan sinema yasasına geçiş yasası diye bakıyorum. Daha sonra üstünde revize yapılabilir. Mühim olan böyle bir yasanın Meclis'e gelmesi.

     

    Etiketler:
    şevk, dağıtım, sinema, Mars Cinema Group, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yılmaz Güney, Tuba Kalçık, Erden Kıral, Türkiye
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