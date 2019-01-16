Dizilerin ekrana döneceği tarihler belli oldu

TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına üç hafta süreyle ara vermişti. Çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti.
Diziler, 21 Ocak'tan itibaren ekrana dönmeye başlıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 22 Ocak
Bir Zamanlar Çukurova: 24 Ocak
Yasak Elma: 21 Ocak
Çukur: 21 Ocak
Gülperi: 25 Ocak
Avlu: 24 Ocak
Sen Anlat Karadeniz: 23 Ocak
Kadın: 22 Ocak
Bizim Hikaye: 24 Ocak
Söz: 21 Ocak
Çarpışma: 24 Ocak
Erkenci Kuş: 26 Ocak
Muhteşem İkili: 24 Ocak
Arka Sokaklar: 25 Ocak
Kızım: 25 Ocak
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