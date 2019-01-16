Dizilerin ekrana döneceği tarihler belli oldu

TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına üç hafta süreyle ara vermişti. Çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti.

Diziler, 21 Ocak'tan itibaren ekrana dönmeye başlıyor.

Dizilerin yayın tarihleri şöyle:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 22 Ocak

Bir Zamanlar Çukurova: 24 Ocak

Yasak Elma: 21 Ocak

Çukur: 21 Ocak

Gülperi: 25 Ocak

Avlu: 24 Ocak

Sen Anlat Karadeniz: 23 Ocak

Kadın: 22 Ocak

Bizim Hikaye: 24 Ocak

Söz: 21 Ocak

Çarpışma: 24 Ocak

Erkenci Kuş: 26 Ocak

Muhteşem İkili: 24 Ocak

Arka Sokaklar: 25 Ocak

Kızım: 25 Ocak