Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki krizin bedeli: 10 günlük kayıp 20 milyon TL

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, yapımcılarla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki 'bilet payı' ve 'kampanyalı bilet uygulaması' konusundaki anlaşmazlığın olumsuz sonuçları ortaya çıkmaya başladı.
BKM, söz konusu anlaşmazlık nedeniyle Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler — Sazan Sarmalı'nın gösterime çıkarmamıştı. Gösterim tarihi 1 Ocak olan filmin izleyiciyle buluşması ertelenmişti.
Box Office Türkiye verilerine göre;
2018 (İLK 10 GÜN)
İzleyici Sayısı: 2.565.715 Kişi
Hasılat: 33.811.197 TL
2019 (İLK 10 GÜN)
İzleyici Sayısı: 1.141.787 Kişi
Hasılat: 13.923.361 TL
2019'da bir önceki yıla oranla izleyici kaybı 1.423.928 kişi olurken hasılat kaybı 19.887.836 TL oldu.
NE OLMUŞTU?
Yapımcılar, bilet fiyatlarının artmasına rağmen kendi paylarının artmamasından, patlamış mısırlı kampanyalı biletlerden pay alamamalarından ve uygulama nedeniyle hasılatı net olarak göremediklerinden dolayı filmlerinin gösterime girdiği Mars Cinema Group ile anlaşmazlığa düşmüştü. Anlaşmazlığın giderilmesi için düzenlenen toplantılara Mars Cinema Group katılmamıştı.
Yapımcılar, sinema salonu zincirine sahip alternatif şirketlerle görüşmelerine devam ediyor.
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