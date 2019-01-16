YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı

YouTube, bazen ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan 'meydan okumalara' yanıt niteliğindeki açıklamasında, tehlikeli veya duygusal açıdan acı verici materyalin "YouTube'da yeri olmadığını" vurguladı.
Açıklamada, çocukların ciddi duygusal huzursuzluk yaşamalarına neden olan şakalarına izin verilmeyeceği de kaydedildi.
YouTube, zararlı içerik ve mevcut kuralları uygulamakta başarısız olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.
Şirketin geçen nisanda materyali kaldırma sözüne rağmen Buzzfeed'in raporu, vahşeti ima eden ya da tanımlayan görüntülerin hala sitede var olduğunu ortaya koydu.
Bu tür bazı videoların milyonlarca kez görüntülendiği belirtiliyor.
YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladıhttps://t.co/US3lsmy09x pic.twitter.com/gsUKVS9PE0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2019
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