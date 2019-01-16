3 Rus sanatçı, Taksim Meydanı'ndaki ‘Hal Beden Zihin' sergisinde

Toplam 12 ülkeden sanatçıya ait fotoğraf, resim ve enstalasyona yer veren sergiye, Türkiye, İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran'dan sanatçılar katıldı.
37 KADIN SANATÇININ ESERLERİ TOPLANDI, SANATÇILARIN 3'Ü RUSYA'DAN
Ressam Okutan, bu eseriyle dünyanın farklı yörelerindeki anneleri ve bu annelerin ne kadar farklı koşullarda çocuklarına annelik yaptıklarını eserine konu yaptığını aktarıyor. Okutan'ın eseri, Rusya'da aldığı akademik resim eğitimiyle Türkiye'de aldığı klasik ebru tekniği birleştirmesinin ürünü olarak değerlendiriliyor.
SERGİ, 30 OCAK'A KADAR AÇIK
Bir diğer Rus sanatçı ise, sergiye Ufa şehrinden katılan ve "Kadın Korkuları" isimli eserin sahibi olan Nelly Akçurina. Akçurina, ipek üzeri sıcak batik tekniğinde çalışıyor. Üçüncü Rus sanatçı ise, Perm şehrinden Ekaterina Bezdenejnih. Sergi, 30 Ocak'a kadar ziyarete açık.
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