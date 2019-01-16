3 Rus sanatçı, Taksim Meydanı'ndaki ‘Hal Beden Zihin' sergisinde

Osmanlı döneminden kalma eski bir su deposundan dönüştürülen Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, "Hal Beden Zihin" isimli 12 ülkeden sanatçının katıldığı uluslararası sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide 3 Rus sanatçının da eserleri de yer alıyor.

İstanbul Taksim Meydanı'nda yer alan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi, "Hal Beden Zihin" isimli uluslararası sergiye ev sahipliği yapıyor. Osmanlı döneminden kalma eski bir su deposundan dönüştürülen galeride yer alan ve küratörlüğünü Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı'nın üstlendiği sergi, ‘kadına yönelik algıyı yeniden sorgulamayı' amaçlıyor.

Toplam 12 ülkeden sanatçıya ait fotoğraf, resim ve enstalasyona yer veren sergiye, Türkiye, İngiltere, Kanada, Avusturya, Rusya, ABD, Güney Kore, Avustralya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, ve İran'dan sanatçılar katıldı.

37 KADIN SANATÇININ ESERLERİ TOPLANDI, SANATÇILARIN 3'Ü RUSYA'DAN

Toplam 37 kadın sanatçı arasında 3 Rus sanatçının eserleri de yer alıyor. Bu isimlerden ilki, "Modern Dünyada Anne Olmak" isimli eseriyle, Ressam Aygül Okutan. Okutan'ın eseri, 16 bağımsız kareden oluşuyor.

Ressam Okutan, bu eseriyle dünyanın farklı yörelerindeki anneleri ve bu annelerin ne kadar farklı koşullarda çocuklarına annelik yaptıklarını eserine konu yaptığını aktarıyor. Okutan'ın eseri, Rusya'da aldığı akademik resim eğitimiyle Türkiye'de aldığı klasik ebru tekniği birleştirmesinin ürünü olarak değerlendiriliyor.

SERGİ, 30 OCAK'A KADAR AÇIK

Bir diğer Rus sanatçı ise, sergiye Ufa şehrinden katılan ve "Kadın Korkuları" isimli eserin sahibi olan Nelly Akçurina. Akçurina, ipek üzeri sıcak batik tekniğinde çalışıyor. Üçüncü Rus sanatçı ise, Perm şehrinden Ekaterina Bezdenejnih. Sergi, 30 Ocak'a kadar ziyarete açık.