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16:28 16 Ocak 2019
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    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi

    Rusya Kültür Ataşesi Sotniçenko: Yaşasın Nazım Hikmet

    © Sputnik /
    Kültür & Sanat
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    Nazım Hikmet'in 117. Doğum yıl dönümü için Ankara'da açılan sergide konuşan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, "Nazım Hikmet Türkiye'de yaşadı, Türkçe yazdı ama Rusya'da da yaşadı ve şimdi Rusya'da yatıyor. Yaşasın Nazım Hikmet" ifadelerini kullandı.

    Nazım Hikmet
    © Wikipedia /
    Nazım Hikmet'in oğlu için yayınlanan ölüm ilanında Gary Cooper'ın fotoğrafı kullanıldı: Espri
    Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği, Türk Rus Proje Geliştirme Derneği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan ‘Nazım Hikmet Karikatürleri Sergisi', Türk Rus Dostluk Cemiyeti Vakfına ait ve 1920-27 yılları arasında Rus hastanesi olarak kullanılan Nazım Hikmet & A.C. Puşkin Sanat Merkezi'nde açıldı.

    Sergi, Nazım Hikmet'in 117. yaş gününde dünya çapından çeşitli karikatüristler tarafından hazırlanan Nazım Hikmet portrelerinden oluşuyor.

    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi
    TMMOB
    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi

    'MÜCADELESİNE SAYGI DUYUYORUZ'

    Nazım Hikmet
    © Wikipedia /
    Nazım Hikmet'in oğlu Mehmet Nazım hayatını kaybetti
    Nazım Hikmet & A.C. Puşkin Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, "Nazım Hikmet, hiç hak etmediği olaylara maruz kalıp ülkemizi terk etmiştir. Mücadelesine saygı duyuyoruz. Burada gördüğünüz eserler dünyanın çok ünlü karikatür sanatçıları tarafından hazırlanan Nazım Hikmet karikatürleridir. Böylesine keyifli bir olaya omuz verdikleri için bütün karikatürcü dostlara teşekkür ediyorum" dedi.

    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi
    TMMOB
    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise "2019 çok önemli bir yıl Türk-Rus dostluğunun 100. yılı. Biz de Rusya Mimarlar Birliği ve Türk Rus Proje Geliştirme Derneği ile 3 yıllık bir protokol yaptık ve karşılıklı olarak kültürlerimizi paylaşacağız. Sonrasında da Türkiye'deki Rus mimarlar tarafından yapılan yapıların envanterini çıkaracağız. Kars'ta çalışma yapacağız ve Rusya'da da, Türkiye ile ilgili eserleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Karşılıklı ortak kültürel mirasımızı sizlerle buluşturmaya çalışacağız" dedi ve serginin 3 Haziran tarihinde de Moskova'da açılacağını söyledi.

    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi
    © Sputnik /
    Nazım Hikmet karikatürleri sergisi

    'BÜTÜN TÜRKİYE'DE SERGİLEMEK İSTİYORUZ'

    Türk-Rus Proje Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Starodubtsev da, "Bu sergiyi sadece Ankara'da değil bütün Türkiye'de sergilemek istiyoruz. 3 Haziran'da Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret edeceğiz" dedi.

    Ivan Starodubtsev
    TMMOB
    Ivan Starodubtsev

    'TÜRKİYE'DE YAŞADI VE ŞİMDİ RUSYA'DA YATIYOR'

    Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko ise, "Türkiye için Nazım Hikmet, Rusya için Puşkin gibi önemlidir. Nazım Hikmet Türkiye için yeni Türkçe, Puşkin Rusya için yeni Rusya kurdu. Ama Rusya ve Türkiye ilişkileri için Nazım Hikmet gibi bir figürü yok. Çünkü o hem Türkiye'de yaşadı, Türkçe yazdı ama Rusya'da da yaşadı ve şimdi Rusya'da yatıyor. Yaşasın Nazım Hikmet" dedi.

    Aleksandr Sotniçenko
    TMMOB
    Aleksandr Sotniçenko
    Etiketler:
    karikatür, sergi, Nazım Hikmet & A.C. Puşkin Sanat Merkezi, Karikatürcüler Derneği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türk Rus Proje Geliştirme Derneği, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği, Aleksandr Sotniçenko, Aleksandr Puşkin, Nazım Hikmet, Ivan Starodubtsev, Tezcan Karakuş Candan, Metin Peker, Ankara, Türkiye, Rusya
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