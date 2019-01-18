Maşa ile Koca Ayı Guinness Rekorlar Kitabı’nda: ‘Felaketin Tarifi' adlı 17. bölümü, 3 milyar 400 milyon fazla kez izlendi

Türkiye’de de sevilen Rus yapımı Maşa ile Koca Ayı çizgi dizisinin ‘Felaketin Tarifi’ adlı bölümü, YouTube’un en çok izlenen animasyon videosu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi.

Maşa ile Koca Ayı çizgi dizisinin ‘Felaketin Tarifi' adlı 17. bölümü, YouTube video paylaşım sitesinde 3 milyar 400 milyondan fazla izleme topladı. Maşa ile Koca Ayı animasyon yapımı, tek bir bölümünde ulaştığı izleyici sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanmış oldu.

Rus yapım şirketi Animaccord'dan Sputnik'e yapılan açıklamada, bu bölümün, YouTube'un en çok izlenen 5 içerik arasında yer alan tek animasyon video olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bir hafta sonra ‘Hayat Bir Tiyatro' adlı yeni bölümün yayınlanacağı aktarıldı.

Rus senarist Oleg Kuzovkov tarafından 2009'da yaratılan ve daha sonra 36 dile çevrilip 100'den fazla ülkede yayınlanan Maşa ile Koca Ayı, 2015 yılından beri Türkiye'de de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerinin toplam izleme sayısı ise 42 milyarı geçmiş durumda.