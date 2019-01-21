Argo filmi, CIA'deki 'gerçek babasını' kaybetti

© REUTERS / Mario Anzuoni Cinsel tacizle suçlanan Ben Affleck özür diledi

CIA'in kılık değiştirme, sahtecilik ve kurtarma operasyoları uzmanı Tony Mendez'in, uzun zamandır çektiği Parkinson hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğü öğrenildi.

İran İslam Devrimi'nin ardından Washington ile Tahran arasında kopan ve 1979-81 arası süren ABD Büyükelçiliği'ndeki rehine krizi sırasında, Mendez, film yapımcısı kimliğine bürünerek 6 Amerikalı diplomatı İran'dan çıkarmasıyla tanınıyor.

Bu performansıyla Ben Affleck'in çektiği ve 2013 Oscar ödüllerini toplayan Argo filmine konu olmuştu.

Tony Mendez, a CIA operative portrayed by Ben Affleck in the Oscar-winning movie "Argo," has died at 78 https://t.co/Kp0DiERjIw pic.twitter.com/lIxXqobYDB — CNN (@CNN) 20 Ocak 2019

Filmde Mendez'i canlandıran Affleck, esin kaynağının ardından, 'gerçek bir Amerikan kahramanıydı' paylaşımını yaptı.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez — Ben Affleck (@BenAffleck) 20 Ocak 2019

Ünlü oyuncu-yönetmen, eski CIA casusu için "​Sıradışı bir zerafet, kibarlık, içtenlik ve alçakgönüllülük insanıydı. Hiçbir zaman eylemleri için spot ışığı istemedi, tek isteği ülkesine hizmet etmekti. Onunla birlikte çalıştığım ve hikayelerinden birini aktardığım için öyle gururluyum ki" dedi.

Saddened to hear of the death of CIA trailblazer, central ARGO figure, and truly great guy Tony Mendez. My heart aches for Jonna and his extended family.



His legacy will live in on the work of Agency officers still inspired by his legendary creativity and persistence. pic.twitter.com/EChwZ8SoJa — David Priess (@DavidPriess) 19 Ocak 2019

Eski CIA Direktör Yardımcısı Michael Morell "CIA'da gelmiş geçmiş görev yapmışlar arasında en iyilerinden biriydi. Çalışması eşsizdi ve çok önemli şekilde ülkemizi korumamıza yardım etti" diye tweetleyerek selam durdu.

Tony was one of the best officers to ever serve at CIA. His work was unique, and it help to protect our nation in significant ways. He will be missed. May he Rest In Peace. https://t.co/1GVxVWEKwa — Michael Morell (@MichaelJMorell) 19 Ocak 2019

1940 doğumlu Mendez, üniversiteden mezın oldyktan sonra teknik ressamlık yapmış ve yanıt verdiği bir "Grafik sanatçısı aranıyor" ilanı üzerinden CIA'e girmişti.

25 yıllık ajanlık kariyerinde kılık değiştirme ve sahtecilikte ustalaşmak için Hollywood'un makyaj sanatçıları ve sihirbazlarla çalıştı.

Genelde Asya'da olmak üzere pek çok yurtdışı görevde rol aldı. CIA'den emekli oldukran sonra sanat stüdyosu açtı ve 3 anı kitabı kaleme aldı.

Washington Post'a "Her zaman kendimi önce sanatçı addettim ve 25 yıl da oldukça iyi casusluk yaptım" demişti.