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12:13 21 Ocak 2019
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    Ben Affleck Argo filminde

    Argo filmi, CIA'deki 'gerçek babasını' kaybetti

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Oscar ödüllü Argo filmine konu olan İran İslam Devrimi sırasında ABD'li diplomatların Tahran'dan kaçırılması operasyonunu gerçekleştiren CIA ajanı Tony Mendez 78 yaşında öldü.

    Ben Affleck
    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    CIA'in kılık değiştirme, sahtecilik ve kurtarma operasyoları uzmanı Tony Mendez'in, uzun zamandır çektiği Parkinson hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğü öğrenildi.

    İran İslam Devrimi'nin ardından Washington ile Tahran arasında kopan ve 1979-81 arası süren ABD Büyükelçiliği'ndeki rehine krizi sırasında, Mendez, film yapımcısı kimliğine bürünerek 6 Amerikalı diplomatı İran'dan çıkarmasıyla tanınıyor.

    Bu performansıyla Ben Affleck'in çektiği ve 2013 Oscar ödüllerini toplayan Argo filmine konu olmuştu.

    Filmde Mendez'i canlandıran Affleck, esin kaynağının ardından, 'gerçek bir Amerikan kahramanıydı' paylaşımını yaptı.

    Ünlü oyuncu-yönetmen, eski CIA casusu için "​Sıradışı bir zerafet, kibarlık, içtenlik ve alçakgönüllülük insanıydı. Hiçbir zaman eylemleri için spot ışığı istemedi, tek isteği ülkesine hizmet etmekti. Onunla birlikte çalıştığım ve hikayelerinden birini aktardığım için öyle gururluyum ki" dedi.

    Eski CIA Direktör Yardımcısı Michael Morell "CIA'da gelmiş geçmiş görev yapmışlar arasında en iyilerinden biriydi. Çalışması eşsizdi ve çok önemli şekilde ülkemizi korumamıza yardım etti" diye tweetleyerek selam durdu.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
    © Fotoğraf : DHA
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    1940 doğumlu Mendez, üniversiteden mezın oldyktan sonra teknik ressamlık yapmış ve yanıt verdiği bir "Grafik sanatçısı aranıyor" ilanı üzerinden CIA'e girmişti.

    25 yıllık ajanlık kariyerinde kılık değiştirme ve sahtecilikte ustalaşmak için Hollywood'un makyaj sanatçıları ve sihirbazlarla çalıştı.

    Genelde Asya'da olmak üzere pek çok yurtdışı görevde rol aldı. CIA'den emekli oldukran sonra sanat stüdyosu açtı ve 3 anı kitabı kaleme aldı.

    Washington Post'a "Her zaman kendimi önce sanatçı addettim ve 25 yıl da oldukça iyi casusluk yaptım" demişti.

    Etiketler:
    Argo, Argo, Hollywood, CIA, Michael Morell, Ben Affleck, Tony Mendez, İran, ABD
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