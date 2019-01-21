Türk dizileri Miami yolcusu

Dünyanın önemli sinema fuarlarından NATPE-Miami TV ve İçerik Fuarı'na Türk dizileri de katılacak. 'Diriliş Ertuğrul', 'Payitaht: Abdulhamid', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Çukur' gibi Türk yapımları fuar boyunca sektör profesyonelleri ile buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılımla ihracatta da dünya ikinciliğine yükselen Türkiye'nin dizi sektörü şimdi de dünyanın en önemli sektör buluşmalarından NATPE-Miami TV ve İçerik Fuarı'na taşınıyor.

Bakanlık desteği ile Miami'ye ulaşacak olan Türk yapımı diziler 22-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuarda 750'yi aşkın uluslararası alıcı, 300'e yakın satıcı firma ve yaklaşık 2 bin 500 sektör temsilcisi ile buluşacak. Miami yolcusu Türk dizileri arasında 'Diriliş Ertuğrul', 'Payitaht: Abdulhamid', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Çukur' gibi yapımlar da bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde bu yıl ilk kez sektörün önde gelen temsilcilerinin oluşturacağı ticaret heyeti dünya profesyonelleri ile buluşacak. Türk dizileri fuarda kurulacak 54 metrekarelik ülke standında uluslararası sektörün beğenisine sunulacak.

Fuarda, içerik sektörü açısından hedef pazarlar olan ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Peru ve Kolombiya gibi ülkelerin katılımcılarıyla da doğrudan temas sağlanacak.