Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la yargılandıkları davaya ilişkin kitap yazdı

Sanatçı Müjdat Gezen, meslektaşı Metin Akpınar'la birlikte bir programda sarf ettikleri sözler nedeniyle yargılandıkları davaya dair kitap yazdı.

Müjdat Gezen, Metin Akpınar ile birlikte yargılandıkları davaya ilişkin olarak bir kitap yazdı.

'Haddini Bil' isimli kitap, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarıldı.

Kitap, yayınevinin Twitter hesabında "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor" ifadesiyle tanıtıldı.

Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor.#müjdatgezen #haddinibil #yenikitap #nekedisiznekitapsız #kırmızıkedi pic.twitter.com/Pxljjaynxy — Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) January 21, 2019

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