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21:03 22 Ocak 2019
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    Oscar ödülleri

    91. Oscar adayları açıklandı: Roma ve The Favourite 10 dalda aday gösterildi

    © Flickr /
    Kültür & Sanat
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    91. Akademi Ödülleri (Oscar) için aday olan filmler açıklandı. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Netflix yapımı Roma ve The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi.

    Mustafa Uslu
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın 'A Star is Born' filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar'ına aday olması biraz şaşkınlık yaratırken, yılın en iddialı filmlerinden biri olan 'Roma', tam 10 dalda Oscar adayı gösterildi.

    Ayrıca toplam 7 dalda adaylık kazanan 'Black Panther', Oscar tarihinde 'En İyi Film' dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu.

    Oscarlar 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Oscar adaylarını açıklayacak sunucular ise Tracee Ellis Ross ve Kumail Nanjiani.

    Dal sayısına göre aday gösterilen filmler:

    10 — The Favourite, Roma
    8 — A Star Is Born, Vice
    7 — Black Panther
    6 — BlacKkKlansman
    5 — Bohemian Rhapsody, Green Book
    4 — First Man, Mary Poppins Returns

    Adaylar şöyle:

    EN İYİ FİLM

    — BlacKkKlansman

    — Black Panther

    — Bohemian Rhapsody

    — The Favourite

    — Green Book

    — Roma

    — A Star Is Born

    — Vice

    EN İYİ YÖNETMEN

    — Spike Lee (BlacKkKlansman)

    — Pawel Pawlikowski (Cold War)

    — Yorgos Lanthimos (The Favourite)

    — Alfonso Cuarón (Roma)

    — Adam McKay (Vice)

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    — Yalitza Aparicio (Roma)

    — Glenn Close (The Wife)

    — Olivia Colman (The Favourite)

    — Lady Gaga (A Star Is Born)

    — Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    — Christian Bale (Vice)

    — Bradley Cooper (A Star Is Born)

    — Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

    — Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

    — Viggo Mortensen (Green Book)

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

    — Amy Adams (Vice)

    — Marina De Tavira (Roma)

    — Regina King (If Beale Street Could Talk)

    — Emma Stone (The Favourite)

    — Rachel Weisz (The Favourite)

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

    — Mahershala Ali (Green Book)

    — Adam Driver (BlacKkKlansman)

    — Sam Elliot (A Star Is Born)

    — Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

    — Sam Rockwell (Vice)

    EN İYİ YABANCI FİLM

    — Capernaum (Lübnan)

    — Cold War (Polonya)

    — Never Look Away (Almanya)

    — Roma (Meksika)

    — Shoplifters (Japonya)

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    Etiketler:
    'The Favourite' isimli film, 'Roma' filmi, Oscar Ödülleri, Alfonso Cuaron, ABD
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