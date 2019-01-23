Spotify’da müzisyenler engellenebilecek

Hafif Müzik'te yer alan habere göre özellikle deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda dinleyicinin kullanımına açıldı.

Böylece istenmeyen müzisyen engellenebilecek. Bu özellik engellenen müzisyenin tüm şarkılarının çalınmasının önüne geçtiği gibi, hiçbir listede de gözükmemesini sağlıyor. Engellemeyi geri almak ise mümkün.

Ancak özellik ortak şarkılarda geçerli değil.

Engelleme özelliğinin yakın zamanda tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor.