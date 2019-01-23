Mars Cinema Group, yapımcılarla buluşmasını erteledi: Erdoğan beklenecek

Mars Cinema Group, aralarında BKM, Çamaşırhane Film, CMYLZ Fikir Sanat ve Boyut Film'in de olduğu yapım şirketleriyle ‘bilet payı' ve ‘kampanyalı bilet uygulaması' nedeniyle anlaşmazlık yaşamıştı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıyı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilmesi sonrasına erteledi.
Yapımcılar, salı akşam saatlerinde aranarak söz konusu toplantının önümüzdeki günlere ertelendiği konusunda bilgilendirildi.
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