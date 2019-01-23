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15:58 23 Ocak 2019
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    Ayşen Gruda

    Sinema ve tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda hayatını kaybetti

    © Fotoğraf: Twitter
    Kültür & Sanat
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    Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşama gözlerini yumdu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik" denildi.

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki Kağıthane Derindere Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    ayşen gruda
    © AA / Ahmet Bolat
    Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Solunum cihazına bağlandı
    Gruda'nın cenazesi cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisini 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" ifadelerine yer verildi.

    Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda da açıklamasında, "Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir' derdi" ifadelerini kullandı.

    ​Türk Sineması ve tiyatrosunun 'Domates Güzeli' lakaplı oyuncusu, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikiye giderken babası vefat eden Gruda, geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı.

    ​Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başlayan Gruda'nın ilk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolüydü. Gruda, 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

    Gruda, 'Ah Evlendim Vah Evlenemedim', 'Bizim Sınıf', 'Papaz Kaçtı', 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' ve 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir Şey Oldu' adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra 'Mum Söndü', 'Deve Kuşu Kabare', 'Hababam Sınıfı Müzikali', 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikallerinde de rol aldı.

    Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer alan sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde oynadı.

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    Etiketler:
    Tiyatro, vefat, sinema, Ayşen Gruda, Türkiye
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