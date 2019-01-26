Game of Thrones'un final sezonunun yeni ayrıntıları ortaya çıktı

Habere göre, sezonun ilk iki serisi birer saat, kalan dört seri ise 80’er dakika sürecek. Dizi yapımcılarının final sozonu üzerindeki çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, bölümlerin süresi değişebilir. Amerikan TV kanalı HBO’dan dizinin bölüm süreleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Entertainment Weekly dergisinin belirttiğine göre, uzun süren bölümler yayın planını etkileyeceği için, proje yapımcılarının 80 dakikalık bölümler için TV kanalından özel izin almaları gerekecek. Dergi, final bölümlerinin 80’er dakika olmasının olası olmadığını da kaydetti.

Daha önce HBO televizyon ağı, Nisan ayında yayınlanacak Game of Thrones'un final sezonundan bazı fragmanlar yayınlamıştı.

George Martin’in fantastik serisi “Buz ve Ateşin Şarkısı”ndan alınan Game of Thrones'da, insanlığın tamamının diğer dünya güçlerinin işgali nedeniyle yok olma tehdidi altında olduğu bir zamanda, iki kurgusal kıtada bazı aristokrat ailelerin Westeros'un yedi krallığına hükmetmek için verdikleri mücadele anlatılıyor.