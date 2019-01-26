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    2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare

    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı hız kesmeden devam ediyor: Lezginka, danslarıyla izleyenleri büyüledi

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Kültür & Sanat
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    Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka, Türkiye ile Rusya arasındaki '2019 Kültür - Turizm yılı' anlaşması dolayısıyla sunduğu özel gösteriyle izleyicilerin beğenisini topladı.

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    Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki gösteride, Lezginka, 'Rutullerin Dansı', 'Gorski Dansı', 'Köyde Şenlik', 'Kumukların Dansı', 'Dağlıların Dansı', 'Nogayların Dansı' ve 'Selam Dansı'nın da aralarında olduğu 16 farklı performans sergiledi.

    Lezginka Türkiye Temsilcisi Gazi Aydemir, yaptığı açıklamada, topluluğun 27 yıl aradan sonra ilk kez 2017'de Türkiye'ye geldiğini belirterek, "60. sanat yılında dünya turnesine Türkiye'den başladılar. Türkiye ve Rusya arasında Cumhurbaşkanlarımız tarafından bu yıl kültür ve turizm yılı ilan edildi. Bu kapsamda yapılan etkinliklerin ilkini de Lezginka Türkiye'ye gelerek başlatmış oldu" dedi.

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    Aydemir, sanatseverlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, gösterinin 28 Ocak'ta Bursa'da da yapılacağını söyledi.

    Devlet sanatçısı unvanına sahip 45 dansçıdan oluşan Lezginka, 100'den fazla dans seçkisiyle 33 etnik halktan oluşan Dağıstan'ın yanı sıra, Kuzey Kafkas ve Rus halklarının folklorunu da barındırıyor.

    • 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      © AA / Emrah Yorulmaz
    • 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      © AA / Emrah Yorulmaz
    • 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      © AA / Emrah Yorulmaz
    • 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare
      © AA / Emrah Yorulmaz
    1 / 4
    © AA / Emrah Yorulmaz
    2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı etkinliği çercevesinde Türkiye'de bir gösteri düzenleyen Lezginka dans topluluğunun gösterisinden bir kare

    'Lezginka' adıyla 1958 yılında kurulan Dağıstan Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu'nun başkanlığını, 1993 yılından bu yana Rusya Federasyonu onur ödülü sahibi ve kültür emekçisi Canbolat Magomedov üstlenirken, sanat yönetmenliğini ise Rusya Federasyonu onur sanatçısı Zalimhan Hangereyev yapıyor.

    Lezginka, gösterisini yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tekrar sahneleyecek.

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    Etiketler:
    2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı, Lezginka, Gazi Aydemir, Bursa, İstanbul, Türkiye
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