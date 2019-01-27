Mehmet Aslantuğ: Muhalif partili değilim, muhalifim

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Muhalif biriyim. Sadece yanlışların muhalifiyim. Dolayısıyla muhalif partili değilim, muhalifim! Partizanlık üzerinden muhalefet benim işim değil. Herhangi bir partiye tutunan iktidar arayışıyla doğrudan ya da dolaylı beklentim yoktur!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Yeni başlayan dizisi Kardeş Çocukları ve Arzum Onan'la evliliği hakkında konuşan Aslantuğ, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda da bulundu:

* Muhalif biriyim. Sadece yanlışların muhalifiyim. Dolayısıyla muhalif partili değilim, muhalifim! Partizanlık üzerinden muhalefet benim işim değil. Herhangi bir partiye tutunan iktidar arayışıyla doğrudan ya da dolaylı beklentim yoktur! Bu ülkenin vatandaşı olan herhangi bir siyasal ya da ideolojik blokun, diğer bloku dökeceği bir denizi de yok! Olmayacak da! Denize dökülmesi gerekenleri birlikte döktük. Hatırlatacağımız, çözeceğimiz, hesap göreceğimiz ne varsa zemini hukuktur, seçimdir, sandıktır. Yani demokrasidir.

* ('Gündemdeki sinema tartışmasının neresinde duruyorsunuz?' sorusuna) 'Mısır ticareti' üzerinden bilet fiyatlarını indirmek ve bu adımla filmcinin hakkını küçültmeye kalkmak abesle iştigal tabii. Kimse de yutmaz şüphesiz. Ancak bağımsız ve nitelikli filmler için de asgariden kılı kıpırdayan sorumluluklar bekliyoruz, şu tarih ve vizyon kapatarak sistemi iştahla tıkayan ihtiraslardan.

* Toplum yorgun ve ümitsiz. Kabaca vahşi kapitalizmin cilveleri bunlar. İpotek altına almadığı değer, ilişki bırakmadı.

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