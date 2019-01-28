Usta ressam Kuinci’nin tablosu Tretyakov Galerisi’nden çalındı

Sputnik’e konuşan Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, peyzaj ustası Rus ressam Arhip Kuinci’nin Moskova’daki Tretyakov Galerisi’nde bulunan 'Ay Petri. Kırım' adlı eserinin çalındığını söyledi.

Rusya Kültür Bakanlığı, söz konusu tablonun Tretyakov Galerisi’ndeki yerinde olmadığını doğruladı. Kurum sanat eserinin kaybolmasına ilişkin bilgileri değerlendiriyor.

В Третьяковке на глазах у посетителей украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Мужчина, прикинувшись работником музея, подошел к картине, снял ее со стены, вынул из рамы и унес. Когда перед ограблением смотришь «Старики-разбойники» pic.twitter.com/CY1N544HfW — НТВ (@ntvru) January 27, 2019

​Tretyakov Galerisi’nde çok sayıda polis bulunuyor. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, müzedeki korumaların güvenlik kameralarından kimliği belirsiz kişilerin salonlardan birinin duvarında asılı tabloyu alarak olay yerinden uzaklaştıklarını gördüklerini açıkladı.

Bugün ünlü Rus peyzaj ustası Arhip Kuinci’nin doğum gününün 177. yıldönümü kutlanıyor. Ressamın 'Ay Petri. Kırım' tablosu 1898-1908 döneminde hayat bulmuştu.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Sputnik’e konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, polis çalışanlarının Moskova’daki Tretyakov Galerisi’nden Kuinci’nin tablosunu çalan hırsızların kimliklerini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

Müzedeki güvenlik görevlilerinin polise başvurarak, kameralardan kimliği belirsiz kişilerin salonlardan birinin duvarında asılı tabloyu alarak olay yerinden uzaklaştıklarını gördüklerini bildirdiklerini aktardı.

Volk, “Arhip Kuinci’nin ‘Ay Petri. Kırım’ adlı eserinin çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili denetim başlatıldı, olayın ayrıntılarına ulaşılmaya çalışılıyor, tabloyu çalan kişilerin bulunması ve gözaltına alınmasına yönelik önlem alınıyor” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI: TABLONUN SİGORTA TUTARI 12 MİLYON RUBLE

Rusya Kültür Bakanlığı basın dairesi, Tretyakov Galerisi’nden kimliği bilinmeyen kişilerce çalınan ‘Ay Petri. Kırım’ tablosunun sigorta tutarını 12 milyon ruble (yaklaşık 930 bin TL) olarak açıkladı.