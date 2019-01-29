Demir kafesle ‘korunan’ Bizans mozaiği çöplüğe döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde turizminin can damarı olarak bilinen Ayasofya Orhan Camii’nin hemen yanı başında bulunan ve koruma amacıyla demir kafesle kapatılan 1700 yıllık mozaik, çöplük gibi kullanılıyor. Mozaiğin doğa olaylarından da etkilendiği belirtildi.
M.S. 4. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen, daha önce dış cam kapısı ve buzlu cam takılan pencereleri ile gündeme gelen İznik'teki Ayasofya Orhan Camii'nin yanında yer alıyor. 'Şapel' olarak adlandırılan bölümde demir kafesle çevrilen taban mozaiğinin, üzerinin çöple kaplandığı görüldü. Mozaiğin ayrıca hava şartları nedeniyle tahribata uğradığı belirtildi.
Resim Sanatçısı ve Yerel Tarihçi Hüseyin Acarol, "Bu erken Bizans dönemi bazilikal bir yapıdır. Bu gördüğümüz yer, kilisenin devamında, aynı zamanda kutsal emanetlerin saklandığı bir yer. Taban mozaiği koruma altına alınmış gözüküyor. Fakat yağmurdan, kardan korunamıyor. Üstü şeffaf bir şeyle kaplanabilirdi. Bu kırılmaz bir cam olabilirdi. Yukarıdan bakınca gözüksün. Bu çöpler de burada olmaz. Madem böyle bir şey yapıldı, haftada bir temizlensin. Bu bizim kültürümüz değil, ama bu kültür, burada yaşanmış bir kültür. Korunması gerekiyor" dedi.
"M.S. 4. yüzyıla ait 1700 yıllık bir eser burası. 4. yüzyılda 3 deprem 1 kıtlık bölümü geçiren İznik yıkılmış. 6. yüzyılda tekrar kilise yapısı üzerine mevcut bina inşa edilmiş ve kilise olarak günümüze kadar gelmi" diye konuşan Acarol şöyle devam etti:
DHA
"Şu anda bazı bölümleri mevcut tabi. Bazilikal yapılarda yüksek olan orta nef, sağlı sollu alçak olan 2 yan nef bulunur. Yüksek nefe açılmış pencerelerde mekan aydınlatılır. Apsis bölümü var, yani papazların bulunduğu bölüm, başpiskoposun oturduğu yer var. Aynı zamanda 'şapel' dediğimiz bazilikanın içinden girilen özel bölüm var, kutsal emanetlerin saklandığı yer olarak bilinir. Ve tabanında mermer mozaik bulunur. Kilisenin girişinde de taban mozaiği görülür. Ayasofya'nın tarihi ile taban mozaiklerin tarihi aynıdır. 1700 yıllıktır."
Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk ise, "Güzel bir eserin önündeyiz. Ama hali ortada. Bize emanet bırakılmış, buna sahip çıkmamız lazım. Nasıl ki Gaziantep'teki mozaikler bugün dünyanın gözdesi ise, bu da en az onlar kadar önemli. Biz ise kaderine terk etmişsiz. Bunu yabancılara nasıl anlatırız" diye konuştu.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Bölgenin temizliğini muhtelif zamanlarda arkadaşlarımıza yaptırıyoruz ama konumu ve yola yakın olması nedeniyle bölgedeki kişiler tarafından burası kirletiliyor" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)