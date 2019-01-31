Türkiye, Moskova Film Festivali’nin onur konuğu olacak

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’na hazırlıklardan sorumlu ortak çalışma grubu bugün Rusya Kültür Bakanlığı’nda toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Rusya Kültür Bakan Yardımcısı Olga Yarilova başkanlık etti.

Toplantıda, Türkiye'nin 41. Moskova Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu olması kararı alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Rusya Kültür Bakanlığı Sinematografi Bölümü Direktörü Olga Lyubimova, “Karşılıklı kültür yılı kapsamında, film haftaları ve festivaller konusundaki işbirliği artırılacak. Buna göre 2019 Moskova Uluslararası Film Festivali’nin programına 6 Türk filmi dahil edilecek. Nisan ayında bu filmlerin yapımcılarını da bekliyoruz” diye açıkladı. Türkiye’de bu yıl Rus Film Haftası’nın gerçekleştirileceği kaydedildi.

İki ülkenin film yapımı alanındaki işbirliğine de değinen Lyubimova, ‘Kalbimin Sultanı’ adlı ilk Rus-Türk ortak dizisinin Rus televizyonunda büyük başarı elde ettiğine dikkat çekti.

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın açılış töreni, 8 Nisan’da Büyük Tiyatro’daki ‘Truva’ operasıyla yapılacak.