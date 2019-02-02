Tarihin en zengin insanına ait olduğu tahmin edilen portre, ABD'de sergilendi

Musa, 9. yüzyılın ilk yarısında yaklaşık 30 yıl boyunca Mali devletini yönetmişti.
Sergi küratörü Kathleen Bickford Berzock, bölgedeki altın üretiminin o dönemde tamamen Musa'nın kontrolünde olduğunu, Mali altınının da dünyanın en temiz altını olarak gösterildiği ve bu yüzden piyasanın en çok talep gören altını olduğunu anlattı.
Berzock, "Günümüzde böyle bir servete sahip birini hayal etmek zor" diye kaydetti.
Mali altını, 9. yüzyılda, dönemin en yaygın para birimi olan dinarın üretiminde kullanılıyordu. Bu döneme ait Arap metinleri, sikkelerin, Musa'nın kontrolündeki topraklarda üretilen altından yapıldığını doğruluyor.
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