Tarihin en zengin insanına ait olduğu tahmin edilen portre, ABD'de sergilendi

ABD’nin Illinois Eyaleti’ndeki Kuzey Batı Üniversitesi’nde, ‘Katalan Atlası’ adı verilen ve üzerinde, tarihin en zengin insanı olarak gösterilen Mali İmparatoru Musa’ya ait olduğu tahmin edilen portrenin yer aldığı bir harita sergileniyor.

Live Science, 1375 yılında Akdeniz'in batısındaki Mallorca Adası'nda yapılan haritanın tam orta kısmında, ticaret yollarının kesiştiği noktada, bir elinde altın sikke tutan Mali İmparatoru Mansa Kanku Musa resmedildi.

Musa, 9. yüzyılın ilk yarısında yaklaşık 30 yıl boyunca Mali devletini yönetmişti.

Sergi küratörü Kathleen Bickford Berzock, bölgedeki altın üretiminin o dönemde tamamen Musa'nın kontrolünde olduğunu, Mali altınının da dünyanın en temiz altını olarak gösterildiği ve bu yüzden piyasanın en çok talep gören altını olduğunu anlattı.

Berzock, "Günümüzde böyle bir servete sahip birini hayal etmek zor" diye kaydetti.

Mali altını, 9. yüzyılda, dönemin en yaygın para birimi olan dinarın üretiminde kullanılıyordu. Bu döneme ait Arap metinleri, sikkelerin, Musa'nın kontrolündeki topraklarda üretilen altından yapıldığını doğruluyor.