Kayıt
07:15 04 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ara Güler belgeselinin prömiyeri İran'da yapıldı

    Ara Güler belgeselinin prömiyeri İran'da yapıldı

    © AA / Fatemeh Bahrami
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Duayen foto muhabiri Ara Güler ile 40 yılı aşkın dostluklarının anısına gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral tarafından hazırlanan "Bu Dünya Böyle Dünya" belgeselinin ilk gösterimi Tahran'da gerçekleştirildi.

    'Ara Güler Universal' projesi Tahran'da
    © AA / Fatemeh Bahrami
    Ara Güler'in fotoğrafları İranlı sanatseverlerle buluştu
    Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgeselinin prömiyeri İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

    Güler'in eserleri için hazırlanan 'Ara Güler Universal' projesi kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan 'Kayıp Tarihin Anısı' sergisi kapsamında Tahran'daki Nabshi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyere İranlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

    Adını Coşkun Aral'la 1986 yılında açtıkları 'Bu Dünya Böyle Dünya' adlı sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına  Aral tarafından hazırlandı ve yapımcılığını Müge Aral üstlendi.

    BELGESELDE HEM BELGELEDİĞİ ANLAR HEM DE ARA GÜLER'İN ANILARI İŞLENİYOR

    Belgeselde Ara Güler, belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işliyor. Güler, ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini, çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer verilen belgeselde, Ara Güler'in ağzından kendi kariyerinin de dönüm noktaları izleyiciyle buluşuyor.

    Belgeselde Ara Güler, kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor.

    Ara Güler, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
    © AA / Ahmet Bolat
    Büyük usta Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı
    Prömiyerin ardından Ara Güler için düzenlenen panelde konuşan 'Ara Güler Universal' projesinin sahibi Fransız küratör Patrice Vallette, belgeselin duygu yüklü ve çok başarılı olduğunu belirterek, insanlara ne kadar fazla şey gösterilebilirse o kadar iyi olacağını ve bunun da fotoğraf, video ve belgesel ile mümkün olduğunu söyledi. Vallette, Aral'ın Güler'den ilham aldığını ve duayen gazeteci ile başlamasının kendisi için büyük bir şans olduğu değerlendirmesinde bulundu.

    İranlı foto muhabiri Seyfullah Semendiyan da belgeselde Ara Güler'in kendi hayatını anlattığını ve bu tür çalışmaların çok nadir görüldüğünü dile getirdi. Semendiyan, Güler'in uzmanlık gerektiren konularda da yeterli bilgiye sahip olduğunu ve bunun da kendisini ayrıcalıklı kılan bir özellik olduğunu kaydetti.

    Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselin ilk gösteriminin gelen talep ile Tahran'da gerçekleştirildiğini, istek oluşması durumunda Türkiye ve diğer ülkelerde de izleyiciyle buluşacağını ifade etti.

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan taziye mesajı: Ara Güler’i büyük bir sanatçı olarak görüyorum
    İlber Ortaylı: Ara Güler olmasa yaşadıklarımızı unutacaktık
    Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti
    Etiketler:
    Belgesel, Ara Güler, İran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu
    karikatür
    ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti
    İnfografik
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet