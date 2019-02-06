Suriyeli oyuncu: Estetik ameliyatlara karşıyım

Savaş koşullarındaki Suriye’nin film sektöründeki mevcut durumu anlatan Suriyeli aktris Dana Nasri, sinema yıldızlarını taklit eden gençlere de bir tavsiyede bulundu: “Sadece fotoğrafta güzel görünmek için estetik ameliyat olmayın”.

Savaş yüzünden film endüstrisinin de yaşadığı krizin henüz geçmediğini belirten Nasri, Sputnik'e açıklamasında, birçok meşhur aktörün Mısır ve Lübnan'a çalışmaya gittiğini, bu yüzden vatandaşların da yabancı film ve dizileri izlemeye başladığını kaydetti.

Suriyeli aktris, yerel yönetmenlerin piyasayı tekrar ele geçirmek için eldeki aktörleri kullanmak zorunda kaldığını, bu yüzden film kalitesinde sorunların yaşandığını dile getirdi.

© Sputnik / Bassel Shartouh Dana Nasri

Suriye filmlerinde, cesur adlandırılabilecek rollerin arttığını, birçok aktrisin bu rolleri oynamayı reddettiğini söyleyn Nasri, "Ben cesur ve cüretkar karakterlerden korkmuyorum. İlgi çekici bir rol için provokasyonlara ve samimiyetlere hazırım. Bu, bayağılığa başvurulmadan, topluma karşı meydan okunmadan da yapılabilir. Bu işte uzlaşının mümkün olduğundan eminim" ifadelerini kullandı.

‘SELFİE, GÜNÜMÜZDE NORMAL'

Selfie'nin modern hayatın bir parçası haline gelen bir olgu olduğunu söyleyen Suriyeli aktris, bu olgunun birilerine kişiliklerini kabul ettirmekte yardımcı olduğunu ama bazılarının da popüler bloger olmaya çalıştığını belirterek, "Bu durumda estetik ameliyatlara başvuruluyor. Tek amaç, fotoğraflarda ideal görünmek. Sıkça yıldızların yaptıklarını tekrarlıyorlar" dedi.

‘ESTETİK AMELİYATLARA HAYIR'

Nasri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben asla hiçbir estetik ameliyat olmadım. Yönetmenin sette güzel oyuncağa değil, yönetmenin istediğini anlayan ve kamera karşısında var gücüyle çalışmaya hazır olan aktrise ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Oyunculuk, basit bir vücut dili değil. Yönetmenin izleyiciye ulaştırmak istediği fikri anlamak gerekiyor".