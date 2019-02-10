'Erzurum’da Puşkin’in kaldığı ev müzeye dönüştürülecek'

Rusya Diplomasi Çalışanları günü kapsamında basın toplantısı düzenleyen Yerhov, diplomatik çalışmalarında geçen yıl karşılaştığı ilginç bir olayı anlatması ricasına karşılık olarak şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl Türkiye'nin doğu illeri Kars ve Erzurum'u ziyaretim benim için çok, ama çok ilginçti. Çünkü bu iller, Rusya tarihiyle, Rus-Türk ilişkilerinin tarihiyle çok yakından ilişkili. Erzurum'da, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in bir gece geçirdiği ve ‘Erzurum Yolculuğu' adlı eserini yazdığı evde bir Puşkin Müzesi açılacak."

Rus Büyükelçi, müzenin, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün çabalarıyla açılacağını ve elçiliğin de yardımda bulunacağını söyledi. Müzenin sadece Erzurumlular için değil bu bölgeyi ziyaret edecek turistler için de çok ilginç olacağını düşündüğünü söyleyen Yerhov, ziyaretçilerin gelmesinin, ‘kayak sporları açısından olduğu gibi tarihi ve doğal güzellikleri tanımak açısından da turistik perspektifi genişleteceğini' ifade etti.

‘ANTALYA SOSYALİST YAŞAM MÜZESİ'NDE SERGİLENENLERİ GÖRMEK BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI'

Yerhov, Antalya Sosyalist Yaşam Müzesi ile ilgili izlenimlerini de paylaştı. "Hayatının büyük bölümünü SSCB'de geçiren biri olarak pioner üniformalarını, sırt çantalarını ve diğer şeyleri görmek beni çok duygulandırdı. 11 Şubat'ta burada Andrey Gennadyeviç Karlov'la ilgili bir müze odası açılacak. Açılışta Karlov'un eşi Marina Mihaylovna da hazır bulunacak. Müzenin işletmecilerine, sergi malzemelerinin tamamlanmasında yardımda bulunmaya söz verdik."

Antalya Sosyalist Yaşam Müzesi, SSCB dönemindeki hayatı anlatıyor. Muratpaşa ilçesinde kurulan müzede gündelik hayattan çok sayıda malzeme sergileniyor.

ELÇİDEN RUS TURİSTLERE MESAJ

Rus Büyükelçi Yerhov, tatillerini Türkiye'de geçirmeyi planlayan turistlere de bir mesaj verdi. Elçi şöyle dedi: "Türkiye, sadece yurttaşlarımızın büyük değer verdiği sahil dinlenmesi açısından değil tarihi ve mimari anıtlar açısından da çok ilginç bir ülke. Turistlerimize, bu harika ülkeyi gezerken bunu da unutmamalarını öneririm."