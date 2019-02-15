Türkiye’de Rusça ve Fransızca konuşan çocuklara festival: Dünya Etrafında Masallarla

Türkiye'deki Rusya Yurttaşları Dernekleri Koordinasyon Konseyi'nin Rus Dili ve Eğitim Komitesi Başkanı Svetlana Özgür ve çocuklar için çok dilli projelerin yazarı Yulia Eldaroff tarafından gerçekleştirilecek olan festival, 20 Şubat günü İstiklal Caddesi'nde bir konser düzenleyecek. Sonraki günlerde çocuklara yönelik sanat atölyeleri de yapılacak. Etnik ve uluslararası kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan etkinliğin her gününde katılımcı ülkelerden biri tanıtılacak.
Festivalin sonunda ise katılımcılara takdir belgesi ve ödül takdim edilecek. Festival, 24 Şubat'ta Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak olan konserle sonlandırılacak.
Festival hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://elo01.com/turkish#rec68436678
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