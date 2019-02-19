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10:49 19 Şubat 2019
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    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

    'Netflix yönetimi Organize İşler'e bayılmış, 'Bütün dünyaya göstermeliyiz' demişler'

    © Fotoğraf : IMDb
    Kültür & Sanat
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    Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netflix'e satılmasını değerlendirdi. Netflix yönetiminin filmi Amsterdam'da özel bir gösterimde izlediğini belirten Semercioğlu, "Ve filme bayılmışlar. 'Türkiye’de bu kalitede filmler çekildiğini bütün dünyaya göstermeliyiz' demişler" ifadesini kullandı.

    Cengiz Semercioğlu, "Netflix'in abonesi kaç gişeyi ne kadar etkiledi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılışına giden sürece dair kulis yazdı.

    Cem Yılmaz - Yılmaz Erdoğan
    © Fotoğraf : DHA
    Cem Yılmaz'dan Organize İşler'in Netflix'e satılmasına dair açıklama
    "2017 sonunda bu oran birbirine daha yakındı. Amerika’da her 5.5 kişiden biri Netflix üyesi. Dolayısıyla o pazarda yıllık hedefler 1-1.5 milyon yeni üye gibi konurken, dünya pazarında yıllık hedef 8-9 milyon yeni üye olarak konuyor. Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyona girmesinden 2 hafta sonra Netflix’te gösterilmesinin nedeni de bu" görüşünü dile getiren Semercioğlu, "Netflix, dünyada agresif bir şekilde büyüyor. 2019 yılında yeni 8-9 milyon abone nereden gelecek? İçinde Türkiye’nin de olduğu yeni pazarlardan. Bu yüzden geçen yıl İngilizce dışında 80 dilde daha yayına başladılar. Bu yüzden Organize İşler’i yayına almak için bu kadar iştahlı davrandılar" ifadesini kullandı.

    Semercioğlu şöyle devam etti:

    "Bir kulis bilgisi aktarayım size…
    Netflix yönetimi, Organize İşler Sazan Sarmalı'nı daha vizyona girmeden önce, Amsterdam'daki özel bir gösterimde izlemiş.
    Ve filme bayılmışlar, çekim tekniğine, hikayesine, karakterlerine… "Türkiye'de bu kalitede filmler çekildiğini bütün dünyaya göstermeliyiz" demişler.
    Hatta vizyonla aynı anda Netflix'te gösterilmesi için büyük baskı oluşturmuşlar…
    Masada "aynı anda, ilk hafta sonunda, ikinci hafta sonunda, dördüncü hafta sonunda göstermek" gibi seçenekler varmış.
    Açıkçası BKM tarafı dördüncü hafta sonrasında Netflix'e verme eğilimindeymiş, ancak baskıya iki hafta dayanabilmişler. Netflix'in Türkiye'deki abone sayısının 170-200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor…

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
    © Fotoğraf : Twitter
    Organize İşler'i Netflix'e satan BKM'ye dava
    Bu konuda bugüne kadar hiç net bir açıklama yapmadı Netflix cephesi…
    İşte bu rakamı 2019'da çok daha yukarılara çekmek için atılmış bir adım bu.
    Yurtdışında yaşayan Türkler de doğal hedef kitlesi durumunda.
    Sadece sinemada değil, diziden ortaklıklara, film yapımına kadar Netflix'in bu tür agresif adımlarını sık göreceğiz.
    Bu arada ilginç bir not daha:
    Netflix'te gösterime girmesinin Organize İşler'in hafta sonu gişesine etkisi yüzde 5 oranında olmuş…
    Normal seyrinde olması gerekenden sadece yüzde 5 kayıpla kapamış hafta sonunu film.
    Tabii insanlar duydukça bu hafta oran yükselebilir…"

    Etiketler:
    Kalite, Gişe, gişe hasılatı, satış, film, Mars Cinema Group, Netflix Türkiye, Cengiz Semercioğlu, Yılmaz Erdoğan, Türkiye
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