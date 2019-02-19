Çukur’dan etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Samyeli Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki servis şoförü Mehmet Koçovalı, bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran ‘Koçovalı' ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı.
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce ‘Verir' olan soyadını, 'Koçovalı' olarak değiştiren aile torunlarına da ‘Yamaç' adını vermeye hazırlanıyor.
TORUNUNA ‘YAMAÇ' İSMİNİ VERECEK
Koçovalı, oğlunun dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yeni doğacak bir çocuğu var. Adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olarak koymayı düşünüyor. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.
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