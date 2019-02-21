Sabah yazarı Tezel: Cemo, Saho, Maho çok kızdı

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin Netflix'e satılmasının sinema camiasında yarattığı etkilere dair kulis yazdı. Tezel, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül için sırasıyla 'Cemo', 'Saho' ve 'Maho' dendiğini belirterek, üç sanatçının da duruma kızdığını ifade etti.

Mevlüt Tezel, "Cemo, Saho, Maho çok kızdı" başlığıyla yayımlanan yazısında dün sinema sektöründen çok önemli bir isimle konuştuğunu aktardı.

Konuştuğu kişinin kendisine "Cemo, Saho ve Maho (Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Mahsun Kırmızıgül için artık bu kısaltma kullanılıyor), BKM'ye çok kızgınlar, hatta arkalarından çok kötü konuşuyorlar" dediğini aktaran Tezel, yazısına şöyle devam etti:

"Bu kızgınlığı, Cemo'nun 'Sazan Sarmalı'nın Netflix'e satılmasıyla ilgili şu kısa açıklamasında bile görmek mümkün: "Benim de haberim yoktu, ben de görünce şaşırdım." Saho ve Maho da öfkeli.

Nasıl öfkeli olmasınlar… Yılmaz'ın önderliğinde sinema salonlarına karşı büyük bir mücadeleye giriştiler. Birlik için 'Bundan sonra filmlerimizin galalarına gideceğiz' dediler. 'Sazan Sarmalı'nın vizyona girmesi gecikince sıkışan vizyon takvimi yüzünden kendi filmlerinin gösterim tarihini bir yıl ertelemek zorunda kaldılar. Sonra da BKM'nin Netflix ile anlaştığını öğrendiler.

'ALDATILMIŞ HİSSEDİYORLAR'



Saho, Cemo, Maho'nun asıl kızgın oldukları nokta ise, insanların kafasında artık 'büyük yerli yapımlar nasıl olsa bundan sonra Netflix gibi platformlarda gösterilir' algısının oluşması. Örneğin Saho, yalan haber de olsa 'Recep İvedik 6'nın 3.5 milyon dolara Netflix'e satıldığı haberini görünce çıldırmış.

Sinema sektöründe Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'a karşı büyük öfke var. "Birlikte yola çıktık, adamların yaptığına bak" diyorlar.

Çok ağır laflar edenler bile var! Özellikle Cemo, Saho ve Maho, kendilerini aldatılmış hissediyorlar."