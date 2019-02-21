Organize İşler'in yapımcısı Akpınar: Filmi Netflix'e para için satmadık

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın yapımcısı ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin ortağı Necati Akpınar, filmi Netflix'e para için satmadıklarını söyledi. Akpınar, “Projeyi, Netflix’e para için değil, Türk Sineması’nı dünya vitrinine çıkaracakları için verdik” ifadesini kullandı.

Henüz vizyondayken Netflix'e satılan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin yapımcısı ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nin ortağı Necati Akpınar, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'na konuştu.

Kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Akpınar, Netflix yöneticilerinin “Bu filmi 192 ülkede yayınlayıp, dünyaya Türkler’in neler yaptığını göstermek istiyoruz” ifadesinden etkilendiklerini belirtti.

Akpınar, filmin Netflix yöneticileri tarafından ayakta alkışlandığını kaydetti ve “Projeyi, Netflix’e para için değil, Türk Sineması’nı dünya vitrinine çıkaracakları için verdik” ifadesini kullandı.

'NETFLIX, BKM'NİN GİŞEDE UĞRAYACAĞI KAYBI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETTİ'

Ali Eyüboğlu da, Akpınar'ın açıklamalarının ardından okurlarıyla şu bilgiyi paylaştı:

"BKM ile Netflix’in anlaşmasından sonra, sinemadaki kriz çözüldü ve film vizyona girdi. Netflix, yapımı aynı gün yayınlamak isteyince BKM, dört hafta süre istedi. Türkiye’de filmin gişesini vuracak sayıda aboneleri olmadığını söyleyen Netflix yönetimi, BKM’ye gişede uğrayacakları kaybı da karşılamayı taahhüt edip, vizyondaki 15’inci gününde filmi yayınladı."