Oscar'a iki kala: Bu yılki törenle ilgili 17 ilginç bilgi

Daha düzenlenmeden pek çok tartışmanın odağına yerleşen Oscar Ödül Töreni'ne kısa bir süre kala, geceyle ilgili 17 ilginç bilgi derlendi.

24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gecede sahiplerini bulacak 91. Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Oscar töreni, şimdiden pek çok tartışmanın odağına yerleşti. Tören, gerek sunucusuz olması gerekse de dört ödül kategorisinin önce canlı yayından çıkarılması ve ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atılmasıyla gündemden düşmedi.

BBC, bu yılki törene dair 17 ilginç bilgiyi derledi:

ADINI ALDI AMA ŞİMDİ RAKİP

* Asıl adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga, sahne ismini efsanevi grup Queen'in Radio Gaga şarkısından esinlenerek aldı. Ancak şimdi neredeyse 10 yıllık şöhretin ardından kendini grupla rekabet halinde buldu. Lady Gaga'nın başrolünü oynadığı ‘A Star is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) ‘En İyi Film' kategorisinde, Queen grubunu anlatan biyografik ‘Bohemian Rhapsody' ile yarışacak.

We were so blessed to work with such a talented group of performers and crew. #BoRhapForever! pic.twitter.com/gVq6lPi40F — Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie) 8 Şubat 2019

​* Amy Adams ile Christian Bale'in bir filmde birlikte rol aldığı ve ikisinin de Oscar'a aday gösterildiği üçüncü tören olacak. İkili 2010 yılında ‘The Fighter'da (Dövüşçü) ve 2013'te ‘American Hustle'da (Düzenbaz) bir araya gelmişti. Bu yıl ise her ikisi de ABD'de 2001- 2009 yılları arasında başkan yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney'in hayat hikâyesini anlatan ‘Vice' filminde rol aldı. Ancak sadece Christian Bale, ‘The Fighter'daki rolüyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

* Christian Bale, ‘Vice'ta canlandırdığı Cheney ile aynı gün (30 Ocak) doğdu. Ancak aktör Cheney ile kesinlikle aynı siyasi görüşü paylaşmıyor. Rolüyle Altın Küre kazanan Bale, yaptığı konuşmada "Bana bu rolü oynamam konusunda verdiği ilham nedeniyle şeytana teşekkür ediyorum" demişti.

© REUTERS / Christian Bale

AYNI ÖDÜLÜ EVE GÖTÜRECEK Mİ?

* Mahershala Ali, ‘Green Book'taki (Yeşil Rehber) rolüyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinin favorisi. Ali, ‘Moonlight'taki (Ay Işığı) rolüyle aynı ödülü iki yıl önce kazanmıştı. Eğer bu yıl da alırsa, aynı Oscar'ı bu kadar kısa sürede iki kez evine götüren aktör unvanı kazanacak.

Tom Hanks'in 1993'te ‘Philadelphia' ve ardından 1994'te ‘Forrest Gump' ile ‘En İyi Aktör' ödülünü kazanmasından beri bu görülmedi.

* Glenn Close, ‘en fazla adaylığı olan ancak hiç ödül almayan' oyuncu sıfatını kazanmış durumda. Ancak eleştirmenlere göre bu durum, bu yıl değişebilir. ‘The Wife' filmiyle ‘En iyi Kadın Oyuncu' adayı olarak gösterilen yıldız, kategorisinin favorisi. Close, altı kez aday gösterildi.

KURGU DEĞİL GERÇEK

* Hem ‘En İyi Erkek Oyuncu' hem de ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorilerinde, her beş adaydan dördü gerçek bir insanı canlandırıyor. Perdeye taşınan bu isimler Freddie Mercury, Vincent Van Gogh, Dick Cheney ve George W. Bush. İki kategoride de kurgu karakteri canlandıran isimlerse ‘A Star is Born' filmindeki Bradley Cooper ve Sam Elliott.

* Türkiye'de de popülerliği her geçen gün artan Netflix, Alfonso Cuaron'un yönettiği ‘Rome' (Roma) filmi sayesinde ilk defa Oscar'a aday gösterildi. Film, Bafta Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

* ‘Rome'un yıldızı Yalitza Aparicio bu filmden önce hiç kamera önüne geçmedi.

Daha önce de ilk filmleriyle Oscar adaylığı elde eden isimler oldu: Quvenzhane Wallis (‘Beasts of the Southern Wild'- Düşler Diyarı 2013), Hailee Steinfeld (‘True Grit'-İz Peşinde 2010), Gabourey Sidibe (‘Precious'-Acı Bir Hayat Öyküsü 2009).

FİLMLER AKADEMİYİ BEKLEMİYOR

* Artık filmlerin, Akademi'nin dikkatini çekmesi için ödül sezonu sırasında gösterime girmesi zorunluluğu giderek artan bir oranda terk ediliyor.

© Flickr / 2019 Oscar Ödülleri töreni bu yıl sunucusuz yapılacak

* ‘A Star is Born' sekiz dalda Oscar'a aday gösterilse de filmin yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Bradley Coooper, ‘En İyi Yönetmen' kategorisinde yer almadı. Hayal kırıklığı yaşadığı belitilen Cooper, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'ye, "Utandım, çünkü işimi tam anlamıyla yapamadığımı düşündüm" demişti.

LGBTİ ROLLER ÖN PLANDA

* Oyunculuk ödüllerinin dört kategorisinin tümünde ödüller, lezbiyen, gay veya biseksüel karakterleri canlandıran isimlere gidebilir.

‘The Favourite' (Sarayın Gözdesi) filminde iki aşığı canlandıran Olivia Colman ve Rachel Weisz, ‘Green Book'ta ünlü piyanist Dr. Don Shirley'i canlandıran Mahershala Ali ve Freddie Mercury performansıyla dikkat çeken Rami Malek hem Altın Küre'de hem Bafta'da ödüllendirildi.

Geçen yıl da benzer şekilde LGBTİ karakterler, aday kategorilerinde öne çıkmıştı.

DAHA FAZLA SÜPER KAHRAMAN

* ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' olarak aday olan Richard E. Grant, 1987 yapımı kara komedi filmi ‘Withnail & I' ile aslında daha eski kuşaklar için daha tanıdık bir sima. 90'lardakiler ise Grant'ı, İngiliz müzik grubu Spice Girls'ü anlatan ‘Spice World' filmindeki menajer olarak hatırlıyor.

* 2008 yılında ‘The Dark Knight' (Kara Şövalye) filminin de katkısıyla Oscar ödüllerinde ‘En İyi Film' dalında adaylar 5'den 10'a çıkarılmıştı. Bu gelişmeyle, gişe rekorları kıran süper kahraman filmlerinin bu kategoride daha fazla temsil edilmesi umuldu.

Bu umut, yaklaşık 10 yıl sonra bir kez daha gerçekleşti. ‘Black Panther' (Kara Panter), ‘En İyi film' dahil altı dalda aday oldu.

AFRİKA AKSANI ZAFERİ

* ‘Black Panther'da rol alan Chadwick Boseman'ın aslında Afrikalı aksanıyla konuşması düşünülmüyordu. Marvel evreninde Afrika'da bulunan bir ülke olan Wakanda'da yaşayanların İngiliz aksanıyla konuşulması önerilmiş, çünkü aksinin izleyiciye ‘fazla geleceği' düşünülmüş. Ancak Boseman, "Bu bana oyunbozuculuk gibi geldi. Bu çok önemli bir unsur, eğer bunu şimdi kaybedersek insanları rahat hissettirmek için daha neleri gözden çıkaracağız diye düşündüm" diyor.

© REUTERS / Mike Blake 'Black Panther' ekibi, Beyaz Perde Sanatçıları Derneği tarafından 'En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü'ne layık görüldü.

* İlk filmden tam 14 yıl sonra çekilen animasyon ‘Incredibles 2' (İnanılmaz Aile) bu kategoride bir kez daha aday gösterildi. Ancak devam filmleri bu kategoride pek sık ödüle ulaşamıyor.

'DADI' İÇİN KÖTÜ GECE

* ‘En İyi Belgesel' dalında aday gösterilen RBG'nin (ABD'de Yüksek Mahkeme Yüksek Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'a odaklanıyor) yine ‘En İyi şarkı' dalındaki aday gösterilen ‘I'll Fight' parçası kendi çapında bir rekor getirdi. Şarkı yazarı Diane Warren bununla birlikte tam 10 kez aday gösterildi. Ancak Warren ödülü eve götüremedi.

* ‘Mary Poppins Returns' (Mary Poppins: Sihirli Dadı) iiçin Oscar gecesi orijinal filminki kadar güzel geçmeyecek. Pek çokları için kült sayılan film müzikleriyle iki dalda olmak üzere, ‘En İyi Kostüm Tasarımı' ve ‘En İyi Prodüksiyon Dizaynı' gibi sadece dört dalda gösterildi. Film, eleştirmenlerce de zayıf bulundu. Orijinal film tam 13 dalda adaylık elde etmişti.