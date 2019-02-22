Yapımcı Avşar: Aslında Yılmaz Erdoğan da Organize İşler'in Netflix'e satılması kararından rahatsız

Yapımcı Şükrü Avşar, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondeyken Netflix'e satılmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Avşar, "Bu karardan aslında Yılmaz Erdoğan ve BKM'nin de rahatsız olduğunu biliyorum. Filmin maliyeti çok yüksek olduğu için bir seferlik böyle bir karar aldığını söyledi bana Necati Akpınar" dedi.

Yapımcı Şükrü Avşar, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondeyken Netflix'e satılması ile ilgili olarak Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu.

Filmlerin vizyondayken dijital platformlarda gösterilmesinin sinemanın geleceğini tehlikeye düşürdüğüne dikkat çeken Avşar, benzer tekliflerin kendi filmlerine de geldiğini ancak asla kabul etmediğini belirtti. Özünde sinemacı olduğu için sinemaya zarar verecek bir karara asla imza atmayacağını belirten Avşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Filmlerin sinemada seyirci ile buluşurken dijital platformda gösterilmesi sinemanın çöküşüne sebep olur. Biz bunu 1980'lerde de yaşadık. O zaman videolar vardı, dijital platform yerine. Sinemayla birlikte videodan da izlenebiliyordu filmler.İnsanlar sinemaya gitmek yerine filmleri evde videodan izliyorlardı. Seyirci elini, ayağını çekmişti sinemadan. Şimdi de para ve zaman ayırarak sinemaya giden seyirci 'Ben niye bu filmi sinemada izleyeyim ki! Nasıl olsa dijital platformda yayınlanacak' diye düşünerek sinemaya gitmemeye başlar. Sinemadan soğur seyirci. Bunu Türk sinemasına yapmamalıyız.

Zaten video döneminde Türk sineması büyük bir çöküntü yaşamıştı.

Sinemamız uzun yıllar kendini toplayamadı.

Tam güçlendi ve iyi bir döneme girdik derken yine 1980'lere dönmeyelim.

Ben aynı şeyin bir daha olmasını istemiyorum.

Avrupa'da veya Amerika'da film vizyondan kalktıktan en az dört ay sonra dijital platformlarda gösteriliyor.

'DOĞRU BİR KARAR OLMADIĞININ FARKINDALAR'

Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde vizyondayken başka platformlarda gösterilmez film. Bu karardan aslında Yılmaz Erdoğan ve BKM'nin de rahatsız olduğunu biliyorum. Filmin maliyeti çok yüksek olduğu için bir seferlik böyle bir karar aldığını söyledi bana Necati Akpınar. Eminim onlar da 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filminin daha vizyondayken dijital platformda gösterilmesinin sinema açısından doğru bir karar olmadığının farkındalar.

En çok film üreten BKM'nin bundan yine en çok kendisinin zarar göreceğinin bilincinde olduğunu biliyorum.

Sinema bizim ortak sevdamız. Kimse kısa dönem kar etmek için sinemaya zarar vermesin. Belki kısa dönemde çok para kazanılır ama uzun vadede hem sinemaya, hem de sinemacıya çok kötü geri dönüşü olur bu kazancın."