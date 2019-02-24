ABD'li şarkıcı Miley Cyrus: Modern ilişkilerde cinsellik ya da cinsel kimliğin artık bir önemi yok

ABD'li ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, Avustralyalı oyuncu eşi Liam Hemsworth ile ilişkisinde olduğu gibi artık modern ilişkilerde cinsel kimliğin bir önemi olmadığını söyledi.

Kendini panseksüel olarak tanımlayan ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, farklı cinsel kimliğe sahip kişilerden etkilenebilen biri ve heteroseksüel bir çiftin parçası olarak eşi Liam Hemsworth ile ilişki kavramını yeniden tanımlandırdıklarını söylüyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Vanity Fair dergisinin mart sayısında kapak röportajı için konuşan Miley Cyrus, "İnsanlar, bir kişinin cinsel kimliğine ya da görünümü gibi bir şeylerine bakmaksızın aşık olabiliyor. Yeni nesilde ilişkilerin ve partnerliğin cinsellikle ya da cinsel kimlikle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

A flash marriage. A new home, after a heartbreaking loss. Pop provocateur @MileyCyrus is still figuring out who she is—and she doesn't have any regrets. Read V.F.'s latest cover story: https://t.co/Q14NRmNSwf pic.twitter.com/dhMxwWlO2T — VANITY FAIR (@VanityFair) February 21, 2019

Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlarla cinsel ve romantik ilişki kurabilen kişilere panseksüel deniyor.