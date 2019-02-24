Beren Saat, Netflix dizisinde 'özel güçleri olan' bir kadını canlandıracak

Ekranlardan bir süre uzak kalan güzel oyuncu Beren Saat'in, Netflix dizisiyle sevenleriyle buluşacağı söylenmişti. Saat herhangi bir açıklama yapmazken, projenin detayları belli oldu.
'DÜNYA'NIN UYANIŞI' ROMANINDAN UYARLANIYOR
Dizinin uyarlandığı hikayenin, Şengül Boybaş'ın ilk romanı 'Dünyanın Uyanışı'ndan uyarlandığı ortaya çıktı.
Senaryo yazım süreci devam eden dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe'de başlayacak.
SENARYO YAZARI, ADRİANA LİMA'YA DA DANIŞMANLIK YAPIYOR
Yaşam koçu ve astrolog olan Şengül Boybaş, Belçim Bilgin'den Adriana Lima'ya birçok ünlüye danışmanlık yapıyor.
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