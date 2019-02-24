Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu

© Fotoğraf : Twitter Mabel Matiz'e FETÖ soruşturması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaca'yı telefonla arayarak 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak." dedi. Tüm aileye başsağlığı dileklerini sunan Erdoğan, Karaca'ya babasının rahatsızlığını sorarak "Annen sağ mı? Valide hanıma da hürmetlerimizi, başsağlığı dileklerimizi ilet" dedi. Karaca, son albümü 'Maya'ya annesinin adını vermişti.

​Babasının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada sanatçı, babasına olan duygularını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok. Kelimeler işe yaramıyor. Hem de hiç. Nur içinde, huzurla yatsın. Dilek ve taziyeleriniz için hepinize teşekkür ederim."