Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak." dedi. Tüm aileye başsağlığı dileklerini sunan Erdoğan, Karaca'ya babasının rahatsızlığını sorarak "Annen sağ mı? Valide hanıma da hürmetlerimizi, başsağlığı dileklerimizi ilet" dedi. Karaca, son albümü 'Maya'ya annesinin adını vermişti.
Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu https://t.co/vSShQrVM6o pic.twitter.com/thIBm71QvG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 24, 2019
Babasının vefatına ilişkin yaptığı açıklamada sanatçı, babasına olan duygularını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok. Kelimeler işe yaramıyor. Hem de hiç. Nur içinde, huzurla yatsın. Dilek ve taziyeleriniz için hepinize teşekkür ederim."
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