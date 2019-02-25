Rusça konuşan çocuklar ‘Hayal Etme Zamanı’ yarışmasında buluştu

Sputnik'in medya sponsoru olduğu festivalin dün gerçekleştirilen yarışmasında çocuklar 5 farklı yaş kategorisinde performanslarını sahnelediler. Yaklaşık 200 çocuğun sahne aldığını gösteride 23 dans grubu yarışmaya katıldı. Geleneksel danslardan modern danslara birçok gösteri sahneleyen çocuklar performans, oyunculuk ve imaj kriterlerine göre değerlendirildiler.
‘KAZANANLAR NİSAN AYINDA GALA KONSERİNE KATILACAK'
5 farklı yaş kategorisinde yarışan katılımcıların 4-6 yaş kategorisindeki kazananı İstanbul'da bulunan ‘Muhteşem Ada' anaokulunun ‘Poçemuçki' adlı dans grubu oldu. Ankara'da bulunan ‘Assorti Dans Tiyatrosu' ise hem 7-9 yaş hem 10-12 yaş hem de 13-16 yaş kategorisinin birincisi oldu. Karışık kategorisini de Ankara'da bulunan Lukomorye Çocuk Gelişim Merkezi Dans Tiyatrosu ‘Ritm' kazandı. Katılan bütün çocuklara ödüllerin verildiği dans yarışmasında her kategorinin birincisi Nisan'da düzenlenecek gala gecesine katılacak.
‘FESTİVAL HER GEÇEN YIL KATILIMCILARINI KATLIYOR'
Uluslararası Kültür ve Sanat ARTİst Derneği tarafından düzenlenen festival her geçen yıl katılımcılarını katlıyor. Bu yıl festivale 12 ülkeden yaklaşık 800 çocuk katılım sağlayacak. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Lübnan, Mısır, Fas, ABD, İrlanda, Danimarka, Polonya ve Almanya'dan çocuklar katılacak. 2017 senesinden beri İstanbul'da düzenlenen festival 4-16 yaş arasındaki çocukların gösterilerinden oluşuyor. Şubat ve Mart aylarında devam edecek olan yarışmalar 28 Nisan'da gerçekleştirilecek gala konseriyle son bulacak.
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