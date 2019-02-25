Rusça konuşan çocuklar ‘Hayal Etme Zamanı’ yarışmasında buluştu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu Rusça konuşan çocuklar için ‘Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Festivali: Hayal Etme Zamanı’ etkinliğinin dans yarışması pazar günü gerçekleştirildi. Farklı yaş kategorilerinden 23 dans grubunun yarıştığı etkinlikte, kazananlar Nisan’da yapılacak gala konserine katılacak.

© Sputnik / Hayal Etme Zamanı Türkiye’de Rusça konuşan çocuk festivali 'Hayal Etme Zamanı' başlıyor

3. İki Dil Konuşan Çocuklar için Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Festivali "Hayal Etme Zamanı" yarışmalarına başladı. Çocukların tiyatro, oyunculuk, dans, sanat, edebiyat, söz yazımı ve video prodüksiyonu alanlarında yarışacağı festival Nisan ayına kadar yarışmalarını sürdürecek. 24 Şubat'ta ‘Ritmi Yakala' dans yarışmasını gerçekleştiren festival Rusçanın yoğun konuşulmadığı ülkelerde anadillerinde biri Rusça olan çocukların yaratıcı yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sputnik'in medya sponsoru olduğu festivalin dün gerçekleştirilen yarışmasında çocuklar 5 farklı yaş kategorisinde performanslarını sahnelediler. Yaklaşık 200 çocuğun sahne aldığını gösteride 23 dans grubu yarışmaya katıldı. Geleneksel danslardan modern danslara birçok gösteri sahneleyen çocuklar performans, oyunculuk ve imaj kriterlerine göre değerlendirildiler.

‘KAZANANLAR NİSAN AYINDA GALA KONSERİNE KATILACAK'

5 farklı yaş kategorisinde yarışan katılımcıların 4-6 yaş kategorisindeki kazananı İstanbul'da bulunan ‘Muhteşem Ada' anaokulunun ‘Poçemuçki' adlı dans grubu oldu. Ankara'da bulunan ‘Assorti Dans Tiyatrosu' ise hem 7-9 yaş hem 10-12 yaş hem de 13-16 yaş kategorisinin birincisi oldu. Karışık kategorisini de Ankara'da bulunan Lukomorye Çocuk Gelişim Merkezi Dans Tiyatrosu ‘Ritm' kazandı. Katılan bütün çocuklara ödüllerin verildiği dans yarışmasında her kategorinin birincisi Nisan'da düzenlenecek gala gecesine katılacak.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu 3. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Festivali dans yarışmasını gerçekleştirdi. Gösteri sonunda katılımcı çocuklar hediyelerini aldı.

‘FESTİVAL HER GEÇEN YIL KATILIMCILARINI KATLIYOR'

Uluslararası Kültür ve Sanat ARTİst Derneği tarafından düzenlenen festival her geçen yıl katılımcılarını katlıyor. Bu yıl festivale 12 ülkeden yaklaşık 800 çocuk katılım sağlayacak. Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Lübnan, Mısır, Fas, ABD, İrlanda, Danimarka, Polonya ve Almanya'dan çocuklar katılacak. 2017 senesinden beri İstanbul'da düzenlenen festival 4-16 yaş arasındaki çocukların gösterilerinden oluşuyor. Şubat ve Mart aylarında devam edecek olan yarışmalar 28 Nisan'da gerçekleştirilecek gala konseriyle son bulacak.