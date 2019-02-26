Mel B'den Lady Gaga'ya eleştiri: Kadın yasasını çiğnedi

Oscar Ödülleri'nde sahne alarak bir düet yapan Bradley Cooper ile Lady Gaga'nın ‘yakınlığı' tartışılmaya devam ediyor. Son olarak eski Spice Girls üyesi İngiliz şarkıcı Mel B, Lady Gaga'yı ‘kadınlar arasındaki yasayı' çiğnemekle suçladı.

Cooper'ın yönettiği ve Lady Gaga ile birlikte rol aldığı 'The Star is Born' (Bir Yıldız Doğuyor) filmindeki ‘Shallow', ‘En İyi Şarkı' dalında ödüle layık görüldü.

© REUTERS / Mike Segar Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: En fazla ödülü Bohemian Rhapsody topladı

Filmdeki rollerini gerçekçi oynadıkları konuşulan ve ödül törenlerindeki yakınlıklarıyla zaten konuşulan ikili, bu performans sırasında da bir hayli samimiydi. Üstelik, Cooper'ın törene birlikte katıldığı sevgilisi ünlü model Irina Shayk da ön sırada performansı baştan sona izledi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Lady Gaga'yı Bradley Cooper'a ‘asılmakla' suçlarken, Mel B de "Irina Shayk'ı düşünerek rahatsız olduğunu' söyledi.

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision 91. Oscar Ödülleri

'ÇİZGİYİ ZATEN AŞTI'

‘Good Morning Britain' adlı programda konuşan Mel B, "Bunu sadece performasın bir parçası olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü ‘kadın yasası' diye bir şey var ve umarım bu sadece profesyoneldir" dedi.

Program sunucusu Piers Morgan da şarkıcıya katıldığını söyledi ve Lady Gaga'nın Cooper'a olan bakışları nedeniyle hâlihazırda birkaç kez çizgiyi aştığını savundu.

Ancak tüm bu yorumlara rağmen Cooper ile uzun süredir birlikte olan ve aktörden bir kızı bulunan Irina Shayk'ın durumdan rahatsız olmadığı belirtiliyor. Törende Cooper ile Lady Gaga arasında oturan ünlü model, tören sırasında şarkıcıya sarılırken görülüyor.