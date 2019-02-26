'Despacito' 6 milyar izlenmeyle yeni bir YouTube rekoru kırdı

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi ile Daddy Yankee tarafından seslendirilen 'Despacito' adlı parçanın müzik klibi, YouTube'da altı milyardan fazla izlenerek yeni bir rekora imza attı.

© AP Photo / Lynne Sladky 'Despacito' 3 milyardan fazla izlenme ile YouTube'da rekor kırdı

İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen video halihazırda iki milyar, üç milyar ve dört milyar izlenmeye en kısa sürede ulaşan video unvanına sahip. Video, sadece 272 günde bu rakamlara ulaştı.

Fonsi'nin İspanyolca hiti, en yakın rakibi olan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ‘Shape of You' videosuna yaklaşık iki milyar görüntülemeyle fark atıyor.

Güney Koreli şarkıcı Psy, 2012 yılında 'Gangnam Style' videosuyla iki milyarlık görüntülenme sınırını aşan ilk sanatçı olmuştu. Ancak Psy şu anda 3.3 milyar görüntülemeyle beşinci sırada yer alıyor.