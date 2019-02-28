ABD'li oyuncu Lisa Sheridan evinde ölü bulundu

Son olarak ‘Halt and Catch Fire' adlı dizide rol alan 44 yaşındaki Sheridan, New Orleans kentindeki evinde ölü olarak bulundu.

Sheridan'ın ölüm haberini menajeri Mitch Clem doğruladı.

Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok sevdik ve onu kaybettiğimiz için yıkıldık. Pazartesi sabahı New Orleans'taki evinde hayatını kaybetti. Ölüm sebebinin belirlenmesi için uzmanların rapor hazırlamasını bekliyoruz" dedi.

Clem, Sheridan'ın intihar ettiği şeklindeki haberleri yalanladı, oyuncunun ailesinin ölümün intihar kaynaklı olmadığını söylediğini de belirtti.

“Truly one of the most genuinely sweet and gentle people I’ve ever come across in my life," wrote Sheridan's co-star Donna D’Errico https://t.co/2toNpTITfA — Variety (@Variety) 28 Şubat 2019

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