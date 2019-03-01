Keman virtüözü Cihat Aşkın: Erdoğan'a 'Türk Valsleri' albümünü hediye ettim, yakından ilgilendi

Keman virtüözü Cihat Aşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum gününde Türk Valsleri adlı albümünü hediye ettiğini söyledi. Aşkın, Erdoğan'ın bu çalışmayla yakından ilgilendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında keman virtüözü Cihat Aşkın da vardı.

Sabah'ta yer alan habere göre Aşkın, Erdoğan'a Türk Valsleri isimli yeni albümünü hediye etti ve albümde Dede Efendi'den günümüze uzanan bestecilerin valslerinin yer aldığını anlattı.

Erdoğan'ın bu çalışmayla yakından ilgilendiğini söyleyen Aşkın, "Klasik müzik sanatçılarının devlet katında temsiliyeti açısından önemli bir görüşme oldu" dedi.