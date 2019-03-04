Özdemir Erdoğan'dan konserini boykot eden 2 derneğe yanıt: Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun

Türk müziğinin usta sanatçılarından besteci, söz yazarı ve yorumcu Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde vereceği konserin 2 dernek tarafından boykot edildiği ileri sürüldü.
Sanatçı Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun. Bu boykotu aklım almıyor ama beni seven İzmirlileri de kıramam, o salona üç kişi gelse de konser vereceğim. Bu kadar fanatizm ve partizanlık olamaz, kimse benim 50 yıllık kariyerimi hiçe sayamaz" diye konuştu.
'BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM'
Öte yandan A Haber'e konuşan Erdoğan, "79 yaşındayım. Benim için paranın bir önemi yok. Mühim olan insanlık. Tıpkı bestelediğim şarkı gibi. Ben ayrımcılığa karşıyım" ifadesini kullandı.
#ÖzelHaber— A Haber (@Ahaber) 3 марта 2019 г.
Lince uğrayan Özdemir Erdoğan A Haber'e konuştu pic.twitter.com/Y8XZZoPzNg
Sanatçı Erdoğan, "Başkan Erdoğan'ın doğum gününe katıldığım için, biletlerim iki dernek tarafından geri çekilmiş. Bunun önemi yok. 3 çocuğum ve 5 torunum var. Hepsi kendilerini kurtardılar. Bundan sonra bana huzur lazım. Başkan Erdoğan'ı destekliyorum. Çünkü 7 düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bunun için Erdoğan'ın yanında olmamız gerekiyor" dedi.
Ancak ne Sabah gazetesi ne de A Haber, Özdemir Erdoğan'ı boykot ettiğini belirttikleri derneklerin isimlerine haberlerinde yer vermedi.
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