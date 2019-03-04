Özdemir Erdoğan'dan konserini boykot eden 2 derneğe yanıt: Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun

Ünlü sanatçı Özdemir Erdoğan'ın İzmir'de vereceği konserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe katıldığı gerekçesiyle 2 dernek tarafından boykot edildiği öne sürüldü. Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun. O salona 3 kişi gelse de konser vereceğim" dedi.

Türk müziğinin usta sanatçılarından besteci, söz yazarı ve yorumcu Özdemir Erdoğan'ın 14 Mart'ta İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde vereceği konserin 2 dernek tarafından boykot edildiği ileri sürüldü.

© Fotoğraf : DHA Erdoğan'a vatandaş ve sanatçılardan doğum günü sürprizi

Sabah gazetesinden Neşem Yaşar'ın haberine göre , 2 dernek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe katılan Özdemir Erdoğan'ın konserine gitmeyin" diyerek linç kampanyası başlatıp boykot çağrısı yaptı. Çağrının ardından konser biletleri iade edilmeye başlandı.

Sanatçı Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız için bir değil 10 konserim feda olsun. Bu boykotu aklım almıyor ama beni seven İzmirlileri de kıramam, o salona üç kişi gelse de konser vereceğim. Bu kadar fanatizm ve partizanlık olamaz, kimse benim 50 yıllık kariyerimi hiçe sayamaz" diye konuştu.

'BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM'

Öte yandan A Haber'e konuşan Erdoğan, "79 yaşındayım. Benim için paranın bir önemi yok. Mühim olan insanlık. Tıpkı bestelediğim şarkı gibi. Ben ayrımcılığa karşıyım" ifadesini kullandı.

​Sanatçı Erdoğan, "Başkan Erdoğan'ın doğum gününe katıldığım için, biletlerim iki dernek tarafından geri çekilmiş. Bunun önemi yok. 3 çocuğum ve 5 torunum var. Hepsi kendilerini kurtardılar. Bundan sonra bana huzur lazım. Başkan Erdoğan'ı destekliyorum. Çünkü 7 düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bunun için Erdoğan'ın yanında olmamız gerekiyor" dedi.

Ancak ne Sabah gazetesi ne de A Haber, Özdemir Erdoğan'ı boykot ettiğini belirttikleri derneklerin isimlerine haberlerinde yer vermedi.