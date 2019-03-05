‘Prodigy solisti Flint intiharı önceden planlamış’

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre Flint, Blake'e "Hiçbir şey için para biriktirmiyorum. Tüm paralarımı hemen bozduruyorum. Bıkınca kendimi öldüreceğimi her zaman hissetmişimdir. Yemin ederim, bunlar intihar düşünceleri değil" dedi.
© AP Photo / Joel Ryan
Gazeteye göre Flint, geriye baktığında dolu bir hayat yaşadığını görmek istediğini dile getirdi.
49 yaşındaki Keith Flint bu sabah İngiltere'deki evinde ölü bulunmuştu. Grubun kurucusu Liam Howlett, Flint'in intihar ettiğini açıklamıştı.
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