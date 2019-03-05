‘Prodigy solisti Flint intiharı önceden planlamış’

The Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in, 2015’te bir röportaj için bir araya geldiği gazeteci Matt Blake’e intihar planladığı söylediği ortaya çıktı.

© AP Photo / Joel Ryan Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre Flint, Blake'e "Hiçbir şey için para biriktirmiyorum. Tüm paralarımı hemen bozduruyorum. Bıkınca kendimi öldüreceğimi her zaman hissetmişimdir. Yemin ederim, bunlar intihar düşünceleri değil" dedi.

Gazeteye göre Flint, geriye baktığında dolu bir hayat yaşadığını görmek istediğini dile getirdi.

49 yaşındaki Keith Flint bu sabah İngiltere'deki evinde ölü bulunmuştu. Grubun kurucusu Liam Howlett, Flint'in intihar ettiğini açıklamıştı.