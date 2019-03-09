Başkent Tahran'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı. Konserde Türkiye, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Vatikan'dan da diplomatlar hazır bulundu.
Konserde Beethoven'ın meşhur 9. Senfonisi seslendirildi.
- Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser© AA / Fatemah Bahrami
- Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser© AA / Fatemah Bahrami
- Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser© AA / Fatemah Bahrami
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© AA / Fatemah Bahrami
Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser
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