Alexandrov Kızıl Ordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi

Konserin açılışında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal “Kızılordu Korosu dünyadaki en önemli topluluklardan birisi ve İstanbul’a her geldiklerinde biletler günler öncesinde bitiyor. Bu sefer de öyle olacağını düşündük ve İstanbul’da halka açık iki tane konser olsun istedik. Diğer iki konser ise İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu’nda biletli olarak yapılacak. Bu koronun gelişi Rusya ve Türkiye arasındaki kültürel, turizm dostluğu ve iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğun bir göstergesi olur, başlangıcı olur” dedi.
- Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi© Sputnik / Burcu Okutan
- Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi© Sputnik / Burcu Okutan
- Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi© Sputnik / Burcu Okutan
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Alexandrov Kızılordu Korosu bugün gerçekleştirilen açılış konserinin ardından 10 Mart’ta İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda iki tane konser verecek. 11 Mart’ta ise İstanbul Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ücretsiz bir etkinlik düzenleyecek. İstanbul’un arkasından Ankara Congresium Sahnesi’nde, 12 ve 13 Mart’ta konserler verecek.
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