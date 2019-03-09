Alexandrov Kızıl Ordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi

2019 Türkiye ve Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında yapılacak olan Alexandrov Kızılordu Korosu konserlerinin ilki İstanbul’da gerçekleşti. Halk tarafından büyük ilgi gösterilen konserde İBB Başkanı Uysal “Bu koronun gelişi, iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi” dedi.

2019 Türkiye Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Alexandrov Kızılordu Korosu Türkiye’de konserler düzenleyecek. Büyükçekmece Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleşen konserde Türkçe şarkılar da seslendirildi. Büyük ilgiyle karşılanan konseri izlemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserin açılışında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal “Kızılordu Korosu dünyadaki en önemli topluluklardan birisi ve İstanbul’a her geldiklerinde biletler günler öncesinde bitiyor. Bu sefer de öyle olacağını düşündük ve İstanbul’da halka açık iki tane konser olsun istedik. Diğer iki konser ise İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu’nda biletli olarak yapılacak. Bu koronun gelişi Rusya ve Türkiye arasındaki kültürel, turizm dostluğu ve iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğun bir göstergesi olur, başlangıcı olur” dedi.

Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi © Sputnik / Burcu Okutan

Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi © Sputnik / Burcu Okutan

Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 3 © Sputnik / Burcu Okutan Alexandrov Kızılordu Korosu bu yıl Türkiye'deki ilk konserini gerçekleştirdi

KALİNKA İLE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ BİR ARADA

2019 Türkiye Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilen konser her iki ülkenin milli marşlarıyla başladı. Koro, ‘Kalinka’ ve ‘Katyuşa’ gibi Rusça eserlerin yanı sıra ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Sevdan Olmasa’ ve ‘Ceddin Deden’ isimli Türkçe şarkıları seslendirdi. Konserin bitiminde çiçekleri takdim edilen sanatçılar Türk izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Alexandrov Kızılordu Korosu bugün gerçekleştirilen açılış konserinin ardından 10 Mart’ta İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda iki tane konser verecek. 11 Mart’ta ise İstanbul Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ücretsiz bir etkinlik düzenleyecek. İstanbul’un arkasından Ankara Congresium Sahnesi’nde, 12 ve 13 Mart’ta konserler verecek.