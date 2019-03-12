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12:18 12 Mart 2019
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    Suriye'deki iç karışıklıkta çalındığı ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen deri sayfalı el yazması kitabı

    Suriye'de çalınan kitap Kırşehir'de bulundu

    © AA /
    Kültür & Sanat
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    Suriye'deki iç karışıklıkta çalındığı iddia edilen ve tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen deri sayfalı el yazması kitap, Kırşehir'de düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

    Diyarbakır'da ele geçirilen İncil
    © AA / Diyarbakır Valiliği
    Diyarbakır'da ele geçirilen 1200 yıllık İncil İstanbul'da incelenecek
    Tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin'den İstanbul'a götürüleceği bilgisine ulaşan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.,

    KİLİMİN İÇİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

    Ankara-Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağında, İstanbul plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede, koltuk yanında kilimin içine sarılmış halde saklanan ve deri sayfalar üzerine İbranice olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi nitelikte bir kitap buldu.

    Diyarbakır'da ele geçirilen 800 yıllık İbranice kitap
    © AA / Diyarbakır Valiliği
    Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
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    Ön kısmında dört farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise altı köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el koyan ekipler, araçtaki E.Ş. ve K.G'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde ise 1 kuru sıkı tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

    Zanlıların, ifadelerinde, Suriye'de yaşanan iç karışıklık sırasında şehir müzesinden çalınan tarihi el yazması kitabın, yasa dışı yollardan Mardin'e getirildiğini öğrendiklerini, burada satın aldıkları kitabı İstanbul'a götürerek yüklü miktarda bir fiyat karşılığında alıcıya teslim etmeyi planladıklarını söylediği öğrenildi.

    Şüphelilerin ifadesine ve polis ekiplerinin incelemesine göre, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kitap, araştırma yapılmak üzere Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi

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    Etiketler:
    el yazması kitap, tarihi eser, müze, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, K.G, E.Ş, Mardin, İstanbul, Suriye
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