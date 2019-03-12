Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor

Protest müziğin öncü isimlerinden Ahmet Kaya'nın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 'AHMEDO İki Gözüm' adlı filminin çekimlerinin startı, Kaya'nın mezarının bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te verildi.
Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın Malatya'da başlayan, Paris'te son bulan hayatının konu edildiği filmde bir dönemin karanlıkta kalan gerçekleri ilk kez beyaz perdeye aktarılacak.
Medyaradar'ın haberine göre, Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan 'AHMEDO İki Gözüm' filminin yönetmenliğini uluslararası pek çok ödüle sahip olan İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yapıyor.
Yapımcılığını 7. Sanat Sinema, Ökkeş Sevimli, Arafat Rüzgar ve Eşref Bukan'ın yaptığı filmde Ahmet Kaya'nın hayatına malolan olaylar çarpıcı ve hafızalardan silinmeyecek sahnelerle izleyiciye sunulacak.
'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek sorunun cevabı 'AHMEDO İki Gözüm' adlı filmde yer alacak.
Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı, yerli ve yabancı yüzlerce oyuncunun rol alacağı ‘AHMEDO İki Gözüm' adlı filmde Ahmet Kaya rolünü kimin oynadığı ise açıklanmadı.
Çekimleri Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacak olan film 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona girecek.
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