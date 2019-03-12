Apple, Netflix'e rakip oluyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Netflix'e rakip olacak platformunun lansman tarihi belli oldu. Apple'ın ‘it's show time' (Şov zamanı) sloganı ile duyurduğu lansmanın 25 Mart'ta gerçekleştirileceği açıklandı.
© AP Photo / Esteban Felix
Lansman, Kaliforniya Cupertino'daki Apple Campus'te yapılacak.
NTV'nin haberine göre, bir süredir online film ve dizi platformu kurmak için çalışmalar yürüten Apple'ın bugüne kadar bu proje kapsamında 2 milyar dolar harcadığı belirtiliyor.
Apple'ın yeni platformunun lansman sonrası dünya genelinde yayına başlayacağı da gelen bilgiler arasında.
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