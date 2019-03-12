Bu gökdelenin nerede olduğunu biliyor musunuz?

Dubai’de Emir Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un parmak izi şeklinde tasarlanacak bir gökdelen yapılmasına karar verildi. Rusya’nın da kendi gökdelen planları var: Moscow City kompleksi içine eğik prizma şeklinde yeni bir dev gökdelen yerleştirmek.

Genellikle gökdelenlerin genellikle bize birbirine benzeyen cam kuleler olduğunu düşünürüz, ancak Sputnik’in hazırladığı test tam tersi bir durum olduğunu ispat ediyor. Gökdelenler aslında her ülkede birbirinden farklılık gösteriyor.